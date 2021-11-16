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新華社：拜登稱美中關係不能搞砸 中國5000年前已是大國

國情動向 14:10 2021/11/16

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中美元首視頻會晤周二（16日）上午舉行，拜登首次以美國總統身份，與中國國家主席習近平會面。新華社報道，拜登在會晤中表示，自己同意習近平主席所講，美中關係只能搞好，不能搞砸。拜登稱，中國在5000多年前就已經是一個大國，美國不尋求改變中國體制，並無意同中國衝突。

新華社報道引述拜登表示，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，美中作為兩個世界大國，對美中兩國和世界人民都負有責任；雙方應通過開誠布公和坦率對話，增進對彼此意圖的了解，確保兩國競爭是公平、健康的，而不會演變成為衝突。

拜登說：「我讚同習近平主席所講，歷史是公正的，美中關係只能搞好，不能搞砸。中國在5000多年前就已經是一個大國。我願明確重申，美方不尋求改變中國的體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，無意同中國發生衝突。」

拜登重申，美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持「台獨」，希望台海地區保持和平穩定；美方願同中方相互尊重、和平共處，加強溝通，減少誤解，以建設性方式妥處分歧，在美中兩國利益一致的領域加強合作，共同應對新冠肺炎、氣候變化等全球性挑戰，讓兩國人民都能過上更美好的生活。「應該鼓勵我們的年輕一代更多接觸，了解彼此文化，從而使這個世界變得更加美好。」

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責任編輯：連兆鋒

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