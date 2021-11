【習拜會】習近平稱拜登「老朋友」白宮：拜登不這麼看

中美元首視頻會晤周二(16日)上午舉行,中國國家主席習近平在開場白形容拜登為「老朋友」,美國總統拜登則並未對此稱呼做出相應回應,引發關注。今年6月拜登曾糾正記者自己和習近平非老朋友,在會晤前幾小時,美國白宮發言人普薩基被問及兩人關係,她表示自己可以證實「拜登仍然不認為習近平是老朋友,這點沒有改變(still does not consider him an old friend.)」 。

據央視現場片段,習近平在開場白說:「總統先生,你好。今天是我們第一次以視頻方式會晤,看到老朋友我感到很高興。」拜登發言時則表示,「我很高興能找到時間同您會晤」,發言未提及「朋友」稱呼,並直言「(美中關係)就是簡單、直接的競爭」。

路透社指出,「老朋友」一詞有親近之意,也展現出某種程度的熟悉和信任。當這個詞出自68歲的習近平之口,反映的是他與拜登2011年8月同遊四川並長談數小時的過往,當時兩人都還不是國家元首。

拜登早已否認這一稱呼

北京的「全球化智庫」理事長王輝耀認為,習近平使用「老朋友」一詞是真誠善意的表現。但前美國國務院亞太助卿拉塞爾(Daniel Russel)說,這是每名領袖在會議開場尋求「敘事優勢」的舉動之一。

拉塞爾指,拜登今年夏天才公開否認他與習近平是「朋友」,習近平此時卻故意以「我的老朋友」相稱,而拜登露齒笑著提醒,包括中國在內的所有國家都必須遵守同樣的行事規則。

今天6月,有記者詢問拜登是否會施壓「老朋友」配合世界衛生組織(WHO)調查COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情起源時,拜登特意糾正記者「我們很熟悉,但我們不是老朋友,只是工作往來。」(Let’s get it right:we know each other well, we are not old friends not. This is just pure business. )

路透引述中國人民大學國際關係學教授時殷弘指出,儘管兩國關係處於困難時期,但習近平仍使用了這個詞。 「我們中國人稱某人為老朋友時,意思是我們已經認識很久了。但‘老朋友’並不一定意味著他還是真朋友。」

