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【習拜會】習近平稱拜登「老朋友」白宮：拜登不這麼看

國情動向 15:38 2021/11/16

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中美元首視頻會晤周二（16日）上午舉行，中國國家主席習近平在開場白形容拜登為「老朋友」，美國總統拜登則並未對此稱呼做出相應回應，引發關注。今年6月拜登曾糾正記者自己和習近平非老朋友，在會晤前幾小時，美國白宮發言人普薩基被問及兩人關係，她表示自己可以證實「拜登仍然不認為習近平是老朋友，這點沒有改變（still does not consider him an old friend.）」 。

據央視現場片段，習近平在開場白說：「總統先生，你好。今天是我們第一次以視頻方式會晤，看到老朋友我感到很高興。」拜登發言時則表示，「我很高興能找到時間同您會晤」，發言未提及「朋友」稱呼，並直言「（美中關係）就是簡單、直接的競爭」。

路透社指出，「老朋友」一詞有親近之意，也展現出某種程度的熟悉和信任。當這個詞出自68歲的習近平之口，反映的是他與拜登2011年8月同遊四川並長談數小時的過往，當時兩人都還不是國家元首。

【習拜會】習近平：看到老朋友很高興 拜登：很高興找到時間見面

【習拜會】完整開場白曝光 拜登：下次要面對面 如我過去訪華般

拜登早已否認這一稱呼

北京的「全球化智庫」理事長王輝耀認為，習近平使用「老朋友」一詞是真誠善意的表現。但前美國國務院亞太助卿拉塞爾（Daniel Russel）說，這是每名領袖在會議開場尋求「敘事優勢」的舉動之一。

拉塞爾指，拜登今年夏天才公開否認他與習近平是「朋友」，習近平此時卻故意以「我的老朋友」相稱，而拜登露齒笑著提醒，包括中國在內的所有國家都必須遵守同樣的行事規則。

今天6月，有記者詢問拜登是否會施壓「老朋友」配合世界衛生組織（WHO）調查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源時，拜登特意糾正記者「我們很熟悉，但我們不是老朋友，只是工作往來。」（Let’s get it right：we know each other well, we are not old friends not. This is just pure business. ）

路透引述中國人民大學國際關係學教授時殷弘指出，儘管兩國關係處於困難時期，但習近平仍使用了這個詞。 「我們中國人稱某人為老朋友時，意思是我們已經認識很久了。但‘老朋友’並不一定意味著他還是真朋友。」

拜登矯正記者：我同習近平彼此了解  但不是老朋友

【習拜會】美方官宣會晤核心：確保中美競爭不會演變成衝突

責任編輯：袁瑋婧

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