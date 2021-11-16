內地上市公司貼標語鼓勵加班 監管介入調查（組圖）

近日，幾張寫有鼓勵加班標語的圖片在內地網絡上引起關注，內容包括「有空就去加班吧」，「白天加白班，不瞌睡」。這些標語來自資訊技術企業浪潮集團。目前，山東濟南市勞動保障監察大隊已介入調查。

據內媒報道，網傳浪潮集團辦公室內多處張貼鼓勵員工加班的宣傳標語，「大家加，才是真的加，加班真好」，「他加我也加，想跑也跑不了。」「有空就去加班吧，去完成那些我們還未完成的事！」「白天加白班，不瞌睡；晚上加晚班，睡不著。」

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這些圖片引發廣泛關注和質疑。有網民評論稱，打工族看到這樣的標語要直呼「救命」。

11月15日，濟南市勞動保障監察大隊工作人員表示，已關注到輿情，16日將派人到浪潮集團了解情況。該工作人員也表示，鼓勵加班非強制加班，並不違反相關法律法規，具體情況還要結合企業備案的工時制度等。

浪潮集團官網顯示，公司是山東省新一代信息技術產業龍頭企業，旗下有浪潮信息(000977.SZ)、浪潮軟件(600756.SH)、浪潮國際 （00596） 三間上市公司，主要業務包括雲計算、工業互聯網、大數據、新一代通信等產業，其中主要產品浪潮服務器市場佔有率位居中國第一。

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責任編輯：尹航

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