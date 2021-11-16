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發改委：保供穩價成效顯著 煤炭價格大幅回落

社會熱點 15:15 2021/11/16

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隨著氣溫降低，內地煤炭保供備受關注。國家發改委表示，一系列針對煤炭的保供穩價措施已逐步落實，其成效正日益顯現。其中電廠存煤持續提升，到11月底，國內電廠存煤量有望超過1.4億噸；煤炭期現貨價格也大幅回落。

發改委表示，9月以來，國內煤炭價格持續上漲，屢創歷史新高。為確保煤炭供應穩定，當局扎實部署增加產量和供應工作，同時開展煤炭價格調控、煤炭企業生產成本調查和價格督導，促進煤炭市場回歸理性、煤炭價格回歸合理區間。

當中煤炭產量較快增加，國家統計局數據顯示，10月份全國煤炭產量3.6億噸，按年增長4%。從調度情況看，11月以來煤炭產量仍在穩步增長。

發改委：煤炭日產量再衝1193萬噸高位 支撐煤價下行

黑色系全線跌停 發改委：煤炭保供穩價工作取得階段性成效

與此同時，內地電廠存煤持續提升。10月份以來，統調電廠供煤持續大於耗煤，存煤加快回升。11月14日，電廠存煤1.29億噸，月底有望超過1.4億噸，目前可用22天，較9月底增加9天。其中，東北三省統調電廠存煤超過1400萬噸，較9月底提升1倍以上，可用天數達到31天。

煤炭期現貨價格亦大幅回落，截至昨日（15日），鄭商所動力煤期貨主力合約收報每噸809.6元（人民幣，下同），較上月19日高位下跌59%。至於秦皇島港5500大卡動力煤現貨平倉價，亦跌至每噸約1095元，每噸跌幅逾1000元。晉陝蒙主產區煤礦坑口價則降至每噸900元以下。

發改委表示，隨著全國煤炭產量和市場供應量持續增加，電廠供煤、存煤和港口煤炭場存水平還將進一步提升，預期今冬明春煤炭安全穩定供應，能得到可靠保障。當局將在前期工作的基礎上，加強統籌協調。在確保安全的前提下，督促復產煤礦穩產達產，同時加強煤炭中長期合同履約監管，進一步提升履約水平等，推動保供穩價各項工作落實到位。

責任編輯：易燕丹

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