【習拜會】白宮：拜登強調美國為價值挺身 反對單方面改變台海現狀

拜登首次與美國總統身份，與中國國家主席習近平會面。白宮表示，拜登在美中元首視頻會晤上，重申美國致力奉行一個中國政策和「台灣關係法」，美方會繼續為自身與盟友夥伴的利益和價值挺身，並強烈反對單方面改變台海現狀。

對於中美元首視頻會晤上談及台灣問題，中國外交部副部長謝峰向傳媒強調，台灣問題始終是中美關係中最重要最敏感的問題，也是兩國元首每次交往必談的問題，習近平主席在此次會晤中明確指出，一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎，歷屆美國政府對此都有明確承諾。

謝峰表明，中國實現完全統一，是全體中華兒女的共同願望，我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但是如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。在這個關係中國主權和領土完整的問題上，中國沒有妥協的空間。

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中美元首視頻會晤結束後，白宮通稿比中方通稿簡短得多。白宮稱，拜登與習近平討論到兩國關係的複雜，以及負責任處理競爭的重要；兩人正如在過去討論中，談到雙方利益交匯，以及利益、價值觀和觀點不同的範疇；拜登歡迎這個與習近平坦率直接，就一系列議題傳達意圖和優先事項的機會。

白宮表示，拜登強調美國會繼續為了利益和價值觀，以及盟友夥伴的利益和價值觀挺身，以確保21世紀的規則推動自由、開放和公平的國際系統；拜登強調自己視投資美國本國為優先事項，同時亦會聯合盟友和夥伴應對這個時代的挑戰。

白宮表示，拜登關注中方在新疆、西藏、香港的行為，以及更廣泛的人權議題；他明確表達需要在中國「不公平」貿易行為下保護美國工人，並討論到自由開發印太地區的重要，表明美方決心繼續兌現區內承諾，並重申「航行自由」的重要。

對於台灣問題，拜登重申美國致力奉行一個中國政策，並以「台灣關係法」、中美三個聯合公報、美方對台「六項保證」為指導；美方強烈反對單方面改變台海現狀，或損害台灣海峽兩岸和平穩定。

拜登亦強調管理戰略風險的重要，表示美中需要設置防護欄，以確保競爭不會演變成為衝突，並同時保持溝通渠道暢通。

拜登提到美中利益交匯的跨國挑戰，例如衛生安全；兩人尤其討論到氣候危機威脅全球生存的性質，以及美中兩國箇中角色的重要；兩人也討論到採取行動應對全球供應鏈問題的重要，並就朝鮮、阿富汗、伊朗等地區問題交換意見。

白宮最後表示，拜登與習近平討論到雙方就若干範疇保持討論的辦法，拜登強調了實質對話的重要。

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責任編輯：連兆鋒