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「1234」中美元首視頻會晤實質內容？外交部概括為4個數字

國情動向 16:47 2021/11/16

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中美元首視頻會晤周二（16日）上午舉行，中國外交部下午記者會表示，國家主席習近平同美國總統拜登視頻會晤，從北京時間上午8:45開始，到12:25結束，持續了3個半小時，超過了原定時間，雙方圍繞中美關係戰略性、全局性、根本性的問題，各自發展議程與內外政策，以及共同關心的國際地區問題廣泛交換了意見。外交部發言人趙立堅稱，中美元首視頻會晤主要內容可以概括為「1234」。

趙立堅表示，這次會晤的主要內容可以概括為「1234」，「1」是習近平就「一個重要問題」深入做了美方工作，「2」是兩國領導人達成了「兩個原則共識」，「3」和「4」是習近平就發展中美關係提出了「三點原則」和「四個方面的優先事項」。

  • 「1」：一個重要問題

一個重要問題是台灣問題。趙立堅指出，台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題，也是兩國元首每次交往必談的問題。習近平在此次會晤中明確指出，一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎，強調中國實現完全統一是全體中華兒女的共同願望，我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但是如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不采取斷然措施。在這個關係中國主權和領土完整的問題上，中國沒有妥協的空間。拜登總統在會晤中再次重申，美方堅持一個中國政策，不支持「台獨」。

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  • 「2」：兩項原則共識

關於兩項原則共識，一是兩國元首都強調中美關係的重要性。習近平表示，中美關係不僅對兩國十分重要，而且超出了兩國範疇，對世界也十分緊要，只能搞好，不能搞砸，推動中美各自發展，維護和平穩定的國際環境，都需要一個健康穩定的中美關係。雙方應該加強溝通與合作，既辦好各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任，引領中美關係積極向前發展，共同推進人類和平與發展的崇高事業，這是造福兩國人民的需要，也是國際社會的共同期待。

拜登表示，中美關係不僅事關兩國，也攸關世界。我們不僅應對兩國負責，也應為世界負責。他讚同中美關係不能搞砸，美方的目標絕不是改變中國的體制，雙方應該相互尊重、和平共處，當務之急是雙方就中美關係中廣泛的實質議題進行坦誠對話，確保競爭是健康的，不會導致衝突對抗。

第二個共識是兩國元首都表示反對打「新冷戰」。中方一貫反對任何形式的「新冷戰」，拜登也明確表示美方不尋求「新冷戰」。實際上，各國包括美國盟友，都不願意再走冷戰老路，也不願意在中美間選邊站隊。習近平在會晤中指出，搞意識形態劃線、陣營分割、集團對抗，結局必然是世界遭殃，要求美方把不打「新冷戰」表態落到實處。希望美方在亞太地區發揮建設性、有利於團結的作用。

習近平稱拜登「老朋友」白宮：拜登不這麼看

  • 「3」：三點原則

關於三點原則，習近平在會晤中指明了新時期中美相處之道，即三點原則：

一是相互尊重。尊重彼此社會制度和發展道路，尊重對方核心利益和重大關切，尊重各自發展權利，平等相待，管控分歧，求同存異。二是和平共處。中美發生衝突將是人類浩劫，不衝突不對抗是雙方必須堅守的底線。三是合作共贏。中美利益深度交融。地球足夠大，容得下中美各自和共同發展。要堅持互利互惠，不玩零和博弈，不搞你輸我贏。

新華社：拜登稱美中關係不能搞砸 中國5000年前已是大國

  • 「4」：四個方面優先事項

關於四個方面的優先事項。習近平在會晤中表示，中美當前要著力推動四個方面的優先事項：

一是展現大國擔當，引領國際社會合作應對突出挑戰，包括氣變和全球公共衛生、能源、產業鏈供應鏈安全等等。中美合作也許不是萬能的，但沒有中美合作是萬萬不能的。中方提出的全球性倡議對美國都開放，希望美方也能如此。

二是本著平等互利精神，推進各層級各領域交往，為中美關係注入更多正能量。兩國元首通過會晤、通信、通電話等多種方式保持密切聯系，為中美關係指明方向、注入動力。中美在經濟、能源、兩軍、執法、教育、科技、網絡、環保、地方等諸多領域都有著廣泛共同利益，應該互通有無、取長補短，做大中美合作的「蛋糕」。中美可以利用兩國外交安全、經貿財金、氣候變化團隊的對話渠道和機制，推動務實合作，解決具體問題。

三是以建設性方式管控分歧和敏感問題，防止中美關係脫軌失控。中美存在分歧很自然，關鍵是要建設性管控，避免激化和擴大化。中方維護自身主權、安全、發展利益堅定不移，美方務必要謹慎處理好相關問題。

四是加強在重大國際和地區熱點問題上的協調與合作，為世界提供更多公共產品。天下並不太平，中美應該同國際社會一道，共同捍衛世界和平，促進全球發展，維護公正合理的國際秩序。

趙立堅稱，兩國元首都認為，此次會晤是坦率、建設性、實質性和富有成效的，有利於增進雙方相互了解，增加國際社會對中美關係的正面預期，向中美兩國和世界發出了強有力信號。雙方同意繼續通過各種方式保持密切聯系，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道，造福中美兩國人民和世界各國人民。

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責任編輯：連兆鋒

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