【習拜會】趙立堅：中美回不到過去就應面向未來 中方不抱幻想但有定力

中國國家主席習近平、美國總統拜登首次舉行視頻會晤，中國外交部發言人趙立堅周二（16日）形容，這次中美元首視頻會晤是在關鍵時刻，兩國元首對中美關係的又一次把舵引航，對下階段中美關係的發展意義重大，影響深遠。趙立堅坦言，中美關係如果回不到過去，就應當面向未來；中方不抱幻想，但有信心將繼續保持定力。

趙立堅說：「習近平主席同拜登總統同意通過多種形式保持聯系。我們對兩國元首各種形式的溝通，包括面對面接觸持開放態度，順其自然、水到渠成。關鍵是雙方要相向而行，用行動營造良好氛圍，確保會晤取得積極成果。」

他表示，中美關係如果回不到過去，就應當面向未來。中方不抱幻想，但有信心將繼續保持定力，凡是有利於中美關係發展的選項，中方都持開放態度。

但趙立堅指出：「同時我們又是講原則的，概括起來就是習近平主席今天講的三點原則，相互尊重、和平共處，合作共贏。」

趙立堅表示，當前中美關係正處在一個關鍵的十字路口，希望美方與我們相向而行，以實際行動落實兩國元首會晤精神，保持對話溝通，加強交流合作，負責任的管控分歧，推動中美關係重回健康穩定發展的軌道。

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有記者問及中美元首會晤對台海局勢的影響，趙立堅說：「我想習近平主席在會晤期間充分表明了中方在台灣問題上的原則立場。」

他強調，美方應當遵守中美間達成的正式雙邊協議和聯合國大會以壓倒性多數通過的正式決議，正視世界上絕大多數國家堅持一個中國原則的事實和意志，用行動取信於中國人民，取信於國際社會。

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責任編輯：連兆鋒