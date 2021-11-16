阿里雲綠色創新技術 「雙11」每萬宗交易所需計算資源減半

阿里巴巴 （09988） 旗下阿里雲於天貓雙11全球狂歡季（下稱「雙11」）前，將阿里的業務全面上雲。借助100%雲原生創新科技，雙11 每1萬宗交易所需的計算資源較去年減少50%。此外，雲原生科技也令技術交付的效率提升20%、CPU資源使用率提升30%，使計算效率顯著提升。

阿里雲於多個超級數據中心使用液冷、風能等綠色技術，支持低碳「雙11」。今年購物季期間，阿里巴巴張北數據中心透過使用可再生能源，減少了超過2.6萬噸二氧化碳排放，相當於100萬棵樹木一年吸收的二氧化碳總量。

此外，阿里雲於2019年推出的首個自研AI推理芯片「含光800」於今年「雙11」期間實現規模部署，顯著提升了淘寶產品搜索、推薦等業務場景的效率。採用「含光800」後，淘寶產品搜索的算法性能提升了200%，能耗則降低了逾58%。

▲ 阿里雲研發的AI大模型M6首次在今年雙11期間亮相。

阿里雲研發的AI大模型M6亦首次在今年雙11期間亮相，為大量亟需人工智能的場景提供支持，如利用人工智能進行服裝設計等。M6模型可將設計新款服裝的時間從數月縮減至兩周內，並全面提升服裝生產鏈路上的效率。以M6模型輔助設計，加上採用更環保的材料，預計可令製造一件T恤的碳排放量減少逾3成。



阿里巴巴集團首席技術官程立表示，阿里致力提供「綠色算力」以滿足各行各業迅速增長的低碳數碼轉型需求，以推動社會的可持續、共融發展。雙11是很好的試驗場，讓公司不斷探索綠色創新科技的更多可能性。

▲ 阿里巴巴集團首席技術官程立。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道