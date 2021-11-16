  • 24°C
香港時間 : 20211116日 (二) 20:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

阿里雲綠色創新技術 「雙11」每萬宗交易所需計算資源減半

經濟脈搏 19:31 2021/11/16

分享：

阿里巴巴 （09988） 旗下阿里雲於天貓雙11全球狂歡季（下稱「雙11」）前，將阿里的業務全面上雲。借助100%雲原生創新科技，雙11 每1萬宗交易所需的計算資源較去年減少50%。此外，雲原生科技也令技術交付的效率提升20%、CPU資源使用率提升30%，使計算效率顯著提升。

阿里雲於多個超級數據中心使用液冷、風能等綠色技術，支持低碳「雙11」。今年購物季期間，阿里巴巴張北數據中心透過使用可再生能源，減少了超過2.6萬噸二氧化碳排放，相當於100萬棵樹木一年吸收的二氧化碳總量。

此外，阿里雲於2019年推出的首個自研AI推理芯片「含光800」於今年「雙11」期間實現規模部署，顯著提升了淘寶產品搜索、推薦等業務場景的效率。採用「含光800」後，淘寶產品搜索的算法性能提升了200%，能耗則降低了逾58%。

阿里雲研發的AI大模型M6首次在今年雙11期間亮相。

阿里雲研發的AI大模型M6亦首次在今年雙11期間亮相，為大量亟需人工智能的場景提供支持，如利用人工智能進行服裝設計等。M6模型可將設計新款服裝的時間從數月縮減至兩周內，並全面提升服裝生產鏈路上的效率。以M6模型輔助設計，加上採用更環保的材料，預計可令製造一件T恤的碳排放量減少逾3成。

阿里巴巴集團首席技術官程立表示，阿里致力提供「綠色算力」以滿足各行各業迅速增長的低碳數碼轉型需求，以推動社會的可持續、共融發展。雙11是很好的試驗場，讓公司不斷探索綠色創新科技的更多可能性。

阿里巴巴集團首席技術官程立。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

數碼轉型 阿里巴巴－SW（09988） 晶片 阿里雲 人工智能 天貓 淘寶 阿里巴巴 創新科技及應用

下一篇文章

北交所禁止金融、房地產企業上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北交所】易會滿：將堅持「建制度、不干預、零容忍」 努力辦好北交所
【北交所】易會滿：將堅持「建制度、不干預、零容忍」 努力辦好北交所
【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上（第二版）
【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上（第二版）
國統局談「滯脹」：由短期衝擊造成 是階段性的
國統局談「滯脹」：由短期衝擊造成 是階段性的
【中國經濟】內地10月零售、工業超預期 固投稍遜預期
【中國經濟】內地10月零售、工業超預期 固投稍遜預期
北交所禁止金融、房地產企業上市
北交所禁止金融、房地產企業上市
美財長耶倫：拜登政府正在考慮降低對中國部分關稅
美財長耶倫：拜登政府正在考慮降低對中國部分關稅
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款