【習拜會】中美媒體戰告段落？達3共識 承諾對等發放記者簽證

源自美國特朗普政府時期的中美媒體戰或將告一段落。據央視報道，中美雙方在周二的元首視訊會晤前，就媒體問題達成三項共識，包括美國承諾為中國記者簽發一年多次入境簽證。

一是雙方相互保障現任常駐記者在遵守防疫規定前提下可以正常往返對方國家。

二是美方承諾為中國記者頒發一年多次入境簽證，並將立即啓動國內程序，解決中國記者簽證停留期問題。中方則將本著對等原則，在美方政策措施到位後，給予美國駐華媒體記者同等的簽證和停留期待遇。

三是雙方將依法依規對等審批新任常駐記者簽證。

報道指，長期以來，中國駐美記者持有的都只是一次有效入境簽證，非常不方便，有的記者甚至回國開會、探親就很難再回到駐美工作崗位。

雙方艱苦磋商一年 體現對等平視新常態

報道並指，此次雙方就彼此媒體在對方國家待遇問題進行了一年多艱苦的磋商，取得目前三點共識非常不容易，這對雙方記者來說都是利好消息，也從一個側面體現了當前中美對等、平視的新常態。

中國外交部發言人華春瑩曾表示，美方先後將中國15家媒體駐美機構都列入外國使團或代理人，去年3月驅逐了60名中國駐美記者；5月又將所有中國駐美媒體記者的簽證有效期通通削減為不超過90天，每3個月他們就得申請簽證延期，由於美方遲遲不予審批多名駐美記者的簽證延期，導致有關記者被迫暫停工作。

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責任編輯：蒯宇澄

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