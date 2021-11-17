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【習拜會】拜登會後稱：不鼓勵台灣獨立 支持《台灣關係法》

國情動向 10:11 2021/11/17

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美國總統拜登（Joe Biden）在與中國國家主席習近平視像會談之後，談及台灣問題，表示美國政府的台灣政策沒有改變，美國不鼓勵台灣獨立，但鼓勵台灣根據台灣關係法的要求行事。

台灣議題是中美元首會談的焦點議題之一。拜登周二前往新罕布什爾州（New Hampshire）出席活動時表示，他昨天在會談中稱，「我們非常明確表達支持台灣法案（應是指台灣關係法），就是這樣。它是獨立的，由它自己做決定」。

不過拜登在準備搭機返回白宮時做出澄清表示，並未改變美國對台政策，也不會改變，「我們不鼓勵獨立，但鼓勵他們完全按照台灣關係法的要求去做。這是我們正在做的，讓他們自己決定。」

白宮副發言人貝茨（Andrew Bates）在空軍一號上向媒體簡報時也被問及台灣議題。他表示，拜登與習近平對台灣議題進行廣泛討論。

他指出，拜登在會上強調，美國仍致力於以台灣關係法、中美三個聯合公報與六項保證為指引的一個中國政策，並強調美方強烈反對片面改變現狀或破壞台海和平的做法，「這將是我們持續參與的事」。

另據新華社報道，在會談中，習近平表明，中方有耐心誠意爭取和平統一，但如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，中方將不得不採取斷然措施。報道還指，拜登表示，願意明確重申，美方不尋求改變中國的體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，無意同中國發生衝突。美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持「台獨」，希望台海地區保持和平穩定。

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責任編輯：尹航

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