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【中美角力】華郵專欄作家：美料將宣布外交抵制北京冬奧（第二版）

國情動向 16:22 2021/11/17

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《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）引述消息人士稱，美國政府料將宣布，總統拜登或官員不會出席明年2月舉行的北京冬奧。

*16：22 新增中國外交部回應

在北京，外交部發言人趙立堅今日（17日）表示，不對猜測性的報導作出評論。

羅金在專欄消息人士指出，美國政府在技術上仍未作出決定，但已向拜登提出正式建議，預計他會在月底前批准。

消息又稱，這種外交抵制，旨在回應中國侵犯人權，但同時不影響美國運動員參賽。同時，美中元首視像會晤已落幕，拜登政府少了延遲宣布外交抵制冬奧的理由。而美國將知會盟友外交抵制冬奧的決定，讓他們決定是否跟進。白宮及國務院皆不願評論。

早前有傳媒報道，中國國家主席習近平或於視像會晤上，邀請拜登出席北京冬奧，但中美在峰會後的聲明，均未有提及有關事件。白宮方面也透露，冬奧未在長達3.5小時的「習拜會」上被提及。

美媒：習近平或邀請拜登出席北京冬奧

京：國務社會高度認可籌辦工作

趙立堅今日重申，北京2022年冬奧和冬殘奧是世界各國冬奧運動員的舞台，他們才是真正的主角。當前北京冬奧籌備工作已進入倒計時衝刺階段，包括國際奧委會在內的國際社會，高度認可籌辦工作，外國冬奧運動員熱切期待來華參賽。中方堅信在奧林匹克精神的指引下，在各方共同努力下，一定能為全世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會，共同推動國際體育事業的蓬勃發展。

此前，中國外交部曾表示，堅決反對借所謂「人權問題」發起抵制北京冬奧會的任何倡議，促有關方面立即停止借奧林匹克運動搞政治操弄，勿站在各國運動員和冬奧運動愛好者的對立面。

【習拜會】習近平提中美相處三原則 拜登重申不支持「台獨」

責任編輯：林佩怡

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