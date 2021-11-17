  • 24°C
香港時間 : 20211117日 (三) 12:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】昨增8例本土 大連「超級傳播者」1傳26

國情動向 11:04 2021/11/17

分享：

內地新一輪疫情趨緩，據國家衛健委消息，昨日（16日）內地新增確診病例31例。其中境外輸入病例23例，本土病例8例（均在遼寧大連市）。自11月4日大連市公佈第一例確診病例以來，截至昨日24時，大連本輪疫情確診病例已累計達275例，並出現1傳26人的超級傳播者。

據「大連發布」14日消息，大連市疾控中心主任孫克表示，在流調中發現，本次疫情發病隱匿，大多數感染者早期沒有明顯症狀，疫情聚集性的特點和超級傳播者的出現導致病例數快速增加。孫克表示，本次疫情涉及的新冠病毒屬於德爾塔變異株(B.1.617.2進化分支)。本次疫情傳播指數(Ro值)高，傳染性強，潛伏期短，短短五天破百，十天報告近300例，病例數增長速度快，是本次德爾塔變異株的特點。

據健康日報梳理，截至週一（15日），通告裡與確診病例3在同一傳播鏈上的共有26人（含確診病例3）。該病例為莊河市首站定點冷庫員工，平時居住地為單位宿舍，亦是確診病例1的密切接觸者。於11月4日核酸檢測陽性，在這之前，只於10月31日下午偉業禦璟城二期益麗超市和水果攤位購物，之後未外出。

自11月4日遼寧大連莊河市出現首例新冠肺炎確診病例以來，莊河大學城內累計報告77例確診病例，包括60多名大學生。據健康時報，校內的傳播鏈條初步判斷為學校工作人員傳入。

截至11月16日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1257例（其中重症病例18例）。

【內地疫情】昨增32本土確診遼寧佔25  涉多名學生及食品公司員工

【內地疫情】昨增70本土確診遼寧佔60 大連大學城爆疫涉冷鏈傳播

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

北京疫情再起添7人感染 3名中石油員工染疫（第二版）
2021/11/11
北京疫情再起添7人感染 3名中石油員工染疫（第二版）
【內地疫情】大連昨增52宗本土 鍾南山：精準防控不能層層加碼
2021/11/12
【內地疫情】大連昨增52宗本土 鍾南山：精準防控不能層層加碼
【內地疫情】北京增1例本土確診管控再升級 7省51縣市限制進京
2021/11/16
【內地疫情】北京增1例本土確診管控再升級 7省51縣市限制進京
【內地疫情】受疫情影響 內地多地高校最快12月下旬提前放寒假
2021/11/16
【內地疫情】受疫情影響 內地多地高校最快12月下旬提前放寒假

你可能感興趣

北京疫情再起添7人感染 3名中石油員工染疫（第二版）
18:08 2021/11/11
北京疫情再起添7人感染 3名中石油員工染疫（第二版）
【內地疫情】大連昨增52宗本土 鍾南山：精準防控不能層層加碼
11:09 2021/11/12
【內地疫情】大連昨增52宗本土 鍾南山：精準防控不能層層加碼
【內地疫情】北京增1例本土確診管控再升級 7省51縣市限制進京
10:50 2021/11/16
【內地疫情】北京增1例本土確診管控再升級 7省51縣市限制進京
疫情 遼寧 大連

上一篇文章

沙利文稱美中將在多個層面加強接觸 確保競爭有護欄

下一篇文章

【中美角力】華郵專欄作家：美料將宣布外交抵制北京冬奧
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中美元首視頻會晤揮手微笑 習近平：應辦好各自事情 又承擔國際責任
中美元首視頻會晤揮手微笑 習近平：應辦好各自事情 又承擔國際責任
中美元首選北京上午華盛頓傍晚會晤 顯主動權在中方？
中美元首選北京上午華盛頓傍晚會晤 顯主動權在中方？
【習拜會】習近平稱拜登「老朋友」白宮：拜登不這麼看
【習拜會】習近平稱拜登「老朋友」白宮：拜登不這麼看
【習拜會】中美元首視頻會晤 北京會場背景圖彰顯中國氣勢
【習拜會】中美元首視頻會晤 北京會場背景圖彰顯中國氣勢
習近平告訴拜登：中國耐心誠意和平統一 但如果這樣將採斷然措施
習近平告訴拜登：中國耐心誠意和平統一 但如果這樣將採斷然措施
【習拜會】完整開場白曝光 拜登：下次要面對面 如我過去訪華般
【習拜會】完整開場白曝光 拜登：下次要面對面 如我過去訪華般
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款