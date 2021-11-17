【內地疫情】昨增8例本土 大連「超級傳播者」1傳26

內地新一輪疫情趨緩，據國家衛健委消息，昨日（16日）內地新增確診病例31例。其中境外輸入病例23例，本土病例8例（均在遼寧大連市）。自11月4日大連市公佈第一例確診病例以來，截至昨日24時，大連本輪疫情確診病例已累計達275例，並出現1傳26人的超級傳播者。

據「大連發布」14日消息，大連市疾控中心主任孫克表示，在流調中發現，本次疫情發病隱匿，大多數感染者早期沒有明顯症狀，疫情聚集性的特點和超級傳播者的出現導致病例數快速增加。孫克表示，本次疫情涉及的新冠病毒屬於德爾塔變異株(B.1.617.2進化分支)。本次疫情傳播指數(Ro值)高，傳染性強，潛伏期短，短短五天破百，十天報告近300例，病例數增長速度快，是本次德爾塔變異株的特點。

據健康日報梳理，截至週一（15日），通告裡與確診病例3在同一傳播鏈上的共有26人（含確診病例3）。該病例為莊河市首站定點冷庫員工，平時居住地為單位宿舍，亦是確診病例1的密切接觸者。於11月4日核酸檢測陽性，在這之前，只於10月31日下午偉業禦璟城二期益麗超市和水果攤位購物，之後未外出。

自11月4日遼寧大連莊河市出現首例新冠肺炎確診病例以來，莊河大學城內累計報告77例確診病例，包括60多名大學生。據健康時報，校內的傳播鏈條初步判斷為學校工作人員傳入。

截至11月16日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1257例（其中重症病例18例）。

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責任編輯：袁瑋婧

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