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沙利文稱美中將在多個層面加強接觸 確保競爭有護欄

國情動向 11:11 2021/11/17

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中美元首視像會晤後，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）周二（16日）表示，美國將在多個層面加強與中國的接觸，以確保兩個大國之間的競爭有護欄，不會偏離方向演變為衝突。他又指，總統拜登和中國國家主席習近平在視像會議上，同意研究進行軍備控制會談的可能性。

同意研究進行軍控會談

沙利文稱，兩人同意將尋求開始推進關於戰略穩定的討論，據路透他指的是美國對中國核武器和導彈數量增加的擔憂。

他在布魯金斯學會的線上研討會透露，拜登向習近平主席提出進行一系列戰略穩定對話的必要性，而這些對話需在雙方領導人的指導下，由獲得授權的高階團隊牽頭進行，涵蓋安全、技術和外交等領域。

沙利文沒有詳細說明關於戰略穩定的討論的形式，但他表示，這與美俄的正式戰略穩定對話是不同的，「在美中關係中，這種對話沒有那麼成熟，但兩位領導人確實討論了這些問題，現在我們有責任考慮以最有成效的方式推進它」。

《華爾街日報》引述一名聽取會談情況簡要介紹的中國官員表示，雙方尚未決定以怎樣的形式舉行軍控會談。該官員稱，一個選項是讓兩國的非政府專家，開展新的「二軌」對話。

美方一再敦促中國加入美俄的新軍備控制條約。中國則認為， 中國核威懾力較美國和俄羅斯相形見絀，並稱準備「在平等和相互尊重的基礎上」就戰略安全進行雙邊對話。

另外，沙利文說，習近平和拜登討論了廣泛的全球經濟問題，包括美國和中國如何合作以確保世界能源供應和價格波動，不會危及全球經濟復甦。

【習拜會】美方官宣會晤核心：確保中美競爭不會演變成衝突

【習拜會】美高官：拜登將告訴習近平 中國須按規則辦事

責任編輯：林佩怡

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