Dior宣傳照被指辱華 官媒：創作之名行抹黑（第二版）

近日，世界知名奢侈品品牌迪奧（Dior）的一幅宣傳照在內地引起「醜化中國女性」、「醜化亞裔形象」的爭議，有網民狠批宣傳照是「陰間風格」、「恐怖片海報」，並質疑「一定要醜化中國女性才能讓迪奧滿意？」相關照片由中國著名攝影師陳漫拍攝，她亦因此被抨擊作品是迎合歐美市場的畸形審美，目前暫未回應事件。官媒則發表評論回應，若有品牌以創作之名行審醜、抹黑之實，必遭痛斥唾棄。

*18日新增官媒評論

本月12日，《迪奧與藝術》展覽在上海舉行，展覽中的「LADY DIOR我之所見」宣傳照引發軒然大波。網絡流傳的照片顯示，手持迪奧經典LADY DIOR手袋的女士，眼神陰鷙、臉色暗沉，再配有厚重眼影、清朝護甲。

內地「觀察者網」形容該照片「由下往上惡鬼般的翻白眼神、略帶腫脹的眯眯眼、暗黑瀕死的妝容、清朝的長指套，還有那古怪的瀏海，再加上一臉雀斑，充滿著陰森和詭異。」

內地官媒央廣網昨日發布評論回應事件，藝術本不該分膚色、種族，更不應充斥著歧視、偏見。 評論又指出，2018年，奢侈品牌 Dolce&Gabbana 因宣傳視頻刻意醜化中國人物和景象，遭到了國人的抵制，「殷鑑不遠，若有其他品牌也想通過醜化亞洲人形像從而迎合某些固化認知，以個性化創作之名行審醜、抹黑之實，並藉此樹立所謂獨特的『風格』和『賣點』，必然會遭到人們的痛斥與唾棄。」

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相關照片也在網上引來一片罵名，有網民狠批這是西方對黃種人的刻板印象和污衊，認為攝影師陳漫這種扭曲審美是為獲得國際認可與價值。

另有網民表示，除了感到惡心和反感，實在看不到是次宣傳照的藝術成分在哪裡，除非迪奧將對中國女性的惡意也視為一種藝術；認為「罪魁禍首」是迪奧，指即使陳漫不拍，還是會有其他攝影師去接下這工作。這次宣傳照是迪奧官方審核過並公布出來，證明迪奧認可了這樣醜化亞裔的內容。

儘管迪奧官方微博已經刪除這張照片，不過展覽宣傳還在。觀察者網表示，像迪奧這樣的國外時尚品牌已不止一次醜化中國女性，如果有人還認為這只是文化差異或藝術角度問題，那只能說他們連最基本的審美觀都喪失了，剩下的只有盲目迎合，甚至是自我賤化。

網民翻舊照 再揭陳漫「黑歷史」

隨著事件在網絡上發酵，有網民翻出陳漫早期的攝影作品，指其有「醜化亞裔形象」之嫌，迎合西方對亞裔族群的刻板印象。

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其中陳漫2012年為英國時尚雜誌「i-D」拍攝的作品《中國十二色》，採用12張中國少數民族照片，被認為中國女性在陳漫的鏡頭中沒有展現出中國女性之美，「有的像黑人，有的像印第安人，總之就是不像中國人。」

網絡圖片顯示，這組圖片與迪奧所發布的圖片風格非常接近，圖中的女性面部妝容都顯得陰森。網民評論稱，「像西方人眼中的東方人。」而模特眯起眼睛的動作更被網友指出：「這是國際上知名歧視亞裔的動作」。

責任編輯：易燕丹

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