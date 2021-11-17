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王岐山強調開放：中國離不開世界 世界也離不開中國

國情動向 11:36 2021/11/17

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國家副主席王岐山在彭博創新經濟論壇上發表視像講話稱，中國離不開世界，世界也離不開中國，中國深化改革、擴大開放的決心不會變。他並稱，在更多國家以國家安全擔憂為由提高壁壘之際，中國將繼續推進對外資開放。

王岐山：中國將繼續為世界開放市場提供機遇

第四屆彭博創新經濟論壇於16日至19日在新加坡舉行。據彭博報道，王岐山在論壇上發表視像講話稱，中國離不開世界，世界也離不開中國，中國深化改革、擴大開放的決心不會變。

他還表示，展望未來，中國將繼續為世界開放市場提供機遇，並為建設世界經濟和構建人類命運共同體做出貢獻。

昨天中美元首進行了視像會談，雙方同意繼續就一系列問題進行會談，但仍在台灣等問題上爭論。

王岐山說，中美關係影響著世界的未來，雙方應根據兩國元首達成的重要共識行動，繼續關注合作，管控分歧。

報道指出，王岐山講話還提及，要在全球範圍內公平合理配發疫苗；各國應保持供應鏈穩定和順暢；各國領導人需分享發展成果，追求推動經濟全面向低碳轉型；世界應該利用技術來提高生產率；各國應改革世界貿易組織和國際貨幣基金組織。

彭博創新經濟論壇始於2018年，當年在中美貿易戰爆發之際，活動地點由北京改至新加坡舉行；隔年的論壇於中國舉辦。

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