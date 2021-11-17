上海樂高樂園度假區正式開工 2024年開園（組圖）

今日（17日）上海樂高樂園度假區項目在金山區楓涇鎮舉行開工儀式，項目佔地面積達31.8萬平方米，將凸顯中國文化、上海特色和江南元素，目標建成長三角地區最值得期待的親子一站式樂園，並將全球首發「悟空小俠」主題園區，預計於2024年開園。

儀式當日首次公布了上海樂高樂園8大片區，包含樂高中心大樓、積木街道、樂高積木、樂高城市、樂高小夥伴、悟空小俠、樂高忍者、樂高城堡，覆蓋了全球其他樂高樂園經典、熱門遊樂項目。除此之外，樂園內還將配套一座主題酒店。

入鄉隨俗 樂高園區加入江南元素

作為長三角地區首個國際IP親子家庭娛樂主題樂園度假區，上海樂高樂園度假區在保持國際IP標準和延續純正樂高樂園體驗的同時，旨在為2-12歲的兒童家庭打造融合中國文化、上海特色及江南元素的樂園主題遊玩項目。

樂高「悟空小俠」系列源於中國經典名著《西遊記》，是樂高首個以中國傳統故事為靈感創作的熱門IP，在流傳約500年的美猴王故事的基礎上進行了改編與創新，通過新英雄「悟空小俠」向孩子們傳遞了勇氣與友愛，同時培養孩子們的想象力與創造力。上海樂高樂園將全球首發「悟空小俠」主題園區，為中國的親子家庭遊客打造一個獨一無二的沈浸式樂園。

上海樂高樂園迷你天地取材江南水鄉和上海地標性建築元素，沿途街景均為樂高積木製成。遊客將與樂高迷你人仔一起，乘坐遊船開啟一段歡樂、奇異的探險之旅。

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高科技元素也有VR、AR

上海樂高樂園度假區還將引進全球先進的遊藝設備，運用VR（Virtual Reality，即虛擬現實技術）、AR（Augmented Reality，即增強現實技術）等最潮流的新科技新元素，創造出全新的遊樂體驗，並將「動手、互動、分享」的樂高精神與寓教於樂的樂高理念融入其中，為遊客們提供科技賦能玩樂的樂趣體驗。

責任編輯：李冰琪

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