涉房融資回暖 多家房企銀行間市場註冊發債融資工具

今日內地房企融資環境出現回暖跡象，行業機構數據顯示，自本月10日以來，有25家房企及城投企業宣佈在銀行間市場融資，所涉金額達287.8億元（人民幣，下同）。《中國證券報》引業內人士指，地產融資領域出現邊際放鬆的跡象，並不意味著樓市調控大方向有所改變，銷售回款仍將是房企增加現金流、償還到期債務的主要途徑。

本月不到10天已超過10月總發債額

第一財經不完全統計，11月1日至9日，房企披露的銀行間市場發債計劃，不超十筆；但從10日開始，各路央企國企、地方城投密集湧現，公佈中期票據、超短期融資券等發行計劃。

11月11日，保利發展（600048.SH)披露2021年度第四期中期票據發行文件，發行金額20億元，期限5年，保利擬將募集的20億元用於償還銀行貸款。 隨後，招商蛇口(001979.SZ)一口氣公佈了60億規模的融資計劃，包括30億元中票,擬用於償還其它債務融資工具；30億超短期融資券，擬用於償還「21招商蛇口SCP002」債券。

除了上述規模型房企，地方性城投公司也動作頻頻，常州城建、鎮江城建、烏魯木齊城建、漳州城投、泰興城投、濟南城建、宜春城投、柳州建投、毫州城建、北京城投等公司，均公佈已發行或擬發行的融資計劃，其中多筆規模超10億元。

據克而瑞研報，這些林林總總的發債計劃，總規模已近300億元。而在過去10月份，房企境內發債總額也不過203億元。貝殼研究院數據顯示，10月單月，房企境內債券共發行25筆，發行規模約203億元，環比下降51.1%，同比下降43.6%。

受惠多是國資房企

轉折點從11月9日開始，那日中國銀行間市場交易商協會舉行房企代表座談會，多家大型國企及民營房企參加，被業內視作融資環境「解凍」的信號。從當下情況看，銀行間市場發債確實有所回溫，不過受惠的多是國資房企。

《中國證券報》引述克而瑞證券資產管理部固定收益副總經理孫楊指出，在銀行間市場註冊發行債務融資工具企業基本都是信用級別較高的國企、央企或優質民企，信用較差的民企很難發行。銀行間市場註冊發行債務融資工具由交易商協會審核，公司債由證監會審核，這是銀行間市場註冊發行債務融資工具和公司債的最大區別。此外，銀行間市場註冊發行債務融資工具購買方主要是銀行，公司債除銀行外，會有更多非銀機構參與購買。

克而瑞也認為，本次政策邊際放鬆的口子不會開得太大，主要在於當前房企的流動性問題發酵未見底；另外政策在預售資金監管層面較嚴，房企仍面臨著層層限制。當前政策密集發聲，主要意在維穩，房企仍應積極降負債，加大現金回款，保證資金鍊安全。

對民營房企方面，儘管金融機構的態度有所好轉，但融資整體回暖尚需時日。第一財經引述一家大型民營房企人士稱，行業融資確有好轉信號，包括中期票據發行加快、房貸基本面好轉等。但當下，銷售市場遠比數據呈現出來的冷清，民營房企除了融資艱難，仍然面臨規模被動收縮的現實。

責任編輯：袁瑋婧

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