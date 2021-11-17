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彭博：中國加快取代美國技術 建立「白名單」助本土企業

國情動向 12:31 2021/11/17

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彭博引述知情人士透露，中國正加快實施取代美國和國外技術的計劃，悄然授權一個政府支持組織，審查和批准雲、半導體等敏感領域的本地供應商，建立「白名單」以助本土領軍企業實現科技自立等。

報道指出，2016年成立、為政府提供顧問的信息技術應用創新工作委員會（信創工委會），已被北京委托幫助制定行業標準，並培訓人員操作受信任的軟件。這個準政府機構將制定和實施「信息技術應用創新」計劃，信創工委會將從計劃下審查通過的一籃子供應商中選擇，為銀行、數據中心等敏感領域提供技術，而到2025年，這一市場價值或達1250億美元。

知情人士表示，至今已有1,800間供應商被邀請加入該委員會，包括個人電腦、晶片、網絡和軟件領域。該組織今年來已認證數百間本地公司為會員。

助科技自立 克服「卡脖子」及制裁

據報，「白名單」的的成員和目標，給予北京更多槓桿在敏感領域取代外國科技公司，並加快幫助本土領軍企業實現科技自立、克服美國前特朗普政府在網絡和晶片等領域實施的制裁。報道認為，「信創」白名單的存在或加劇中美緊張局勢。

報道引述研究機構Gavekal Dragonomics的技術分析師Dan Wang表示，中國正在努力開發本土技術，並指越來越的國內公司認同這一政治目標，「這一努力變得更加嚴肅，因為沒有人能確定美國的技術可以避免美國的出口管制」。

【中美角力】拜登科技戰出新招 簽《安全設備法》加強限制華為中興

國務院：研究制定涉國安核心技術知識產權保護規則

總部上海的研究公司艾瑞諮詢7月的報告指出，以實體清單為代表的美國「卡脖子」政策，是中國進行信創建設的直接原因和催化劑，凸顯大力投入科技創新、擁有關鍵技術國產能力的緊迫性和必要性。

報道表示，有關信創工委會及其成員細節鮮見披露，但外資持股比例超過25％的公司，將被排除在外，如英特爾（Intel）和微軟（Microsoft）等外國供應商。主要由外資投資的中資科技初創企業，也將面臨更高門檻，但知情人士指中國兩家最大的雲服務提供商，阿里巴巴和騰訊控股已通過在當地註冊成立的子公司申請會員身份，來規避這些規定。

中國工信部、負責監管信創工委會的中國電子工業標準化技術協會沒有回應。阿里巴巴的代表亦未回應，騰訊一位發言人不予評論。

責任編輯：林佩怡

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