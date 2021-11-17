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路透：意大利將就中資收購軍用無人機企業發出正式通知

國情動向 12:47 2021/11/17

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路透社引述消息人士昨日（16日）稱，意大利政府正在調查該國一間軍用無人機公司Alpi Aviation受中國投資者收購的交易案。意大利政府將發出正式通知，若得不到令人滿意的解釋，最終可能導致交易泡湯

三位消息人士稱，該收購案並未在交易前交付官方審查，意大利政府認為，中國投資者收購該國一家軍用無人機企業時應向政府申報。

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今年8月，意大利對總部位於意大利北部的Alpi Aviation向中資企業出售75%股份一事展開了調查。意大利政府希望核實該交易是否在意大利黃金權力（golden power）法規的管制下，即該交易是否必須向政府申報。該法規賦予政府特殊權力，可以在國防、能源和電信等具有戰略重要性行業，阻止非歐盟國家買主進行收購。

通過多種投資工具參與收購的中資企業是中聯投控股和中車資本控股。這兩家企業又由無錫蠡園經濟開發區管委會和國務院國有資產監督管理委員會控制。

據報道，目前意大利總理德拉吉辦公室、Alpi Aviation尚未對此事件置評，但該公司律師曾表示，此次交易遵守所有規則。

據報意大利當局對此事十分關注

三名直接參與此事的消息人士稱，意大利政府正準備向所有相關方發出正式通知，要求該公司作出解釋。其中一人補充稱，意大利當局正對此事給予「最大關注」。

第四位元消息人士稱，中國投資者為收購Alpi Aviation 75%的股份支付了近600萬歐元(合680萬美元)。

意大利政府可能會採取處罰措施，或者在最嚴重的情況下宣佈交易無效。

責任編輯：李冰琪

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