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【兩岸角力】陸國台辦：堅決反對任何形式「修憲謀獨」行徑

國情動向 13:09 2021/11/17

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在台灣，民進黨黨團近日將黨版「修憲」草案送交台立法機構，內容包括降低「修憲」門檻，廢除考試院、監察院等。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日（17日）表示，台灣同胞要自覺反對和抵制各種形式的「修憲謀獨」行徑，避免被綁上「台獨」戰車。

朱鳳蓮稱，北京方面高度關注民進黨黨團有關動向，堅決反對任何形式的「修憲謀獨」行徑。另批評民進黨為謀取私利，不顧各方堅決反對和嚴正警告，仍一意孤行，勢將自食惡果。

朱鳳蓮表示，島內所有負責任的政黨和有識之士，都應揭破民進黨的陰謀算計，以實際行動維護海和平穩定與合灣民眾福祉。廣大台灣同胞也要高度警惕，自覺反對和抵制各種形式的「修憲謀獨」行徑，不要被民進黨一步步綁上「台獨」戰車。

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陸國台辦列「台獨」頑固分子清單 禁入陸港澳 點名蘇貞昌等3人（第二版）

擬降「修憲」門檻

據台灣民進黨早前提出的「修憲」草案，重點包括將選舉權與被選舉權下修到18歲，廢除考試、監察機構，在立法機構設「人權委員會」，縮短新舊任地區領導人交接期間，降低「修憲」門檻等。

民進黨團書記長蔡適應表示，「修憲」草案送立法機構程序委員會後，預計排入周五（19日)立法機構會報告事項，並交付「修憲」委員會審查。至於能否趕上明年地方選舉併修憲複決，目前仍持保留態度。

民進黨中執會10月27日通過黨版「修憲」案，後續送請立法機構黨團討論，歷經黨團憲改小組4次會議，主要調整內容為廢除監察機構後的職權歸屬，上周五（12日）經黨團大會拍板定案，並依照立法機構「修憲」程序啟動審議。

責任編輯：易燕丹

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