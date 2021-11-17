《醜陋的中國人》將絕版 柏楊遺孀：擔心被用來辱華

據台灣《中國時報》報道，柏楊的遺孀張香華，近日斷然拒絕將柏楊著作《醜陋的中國人》摘文選入台灣國中一年級的國文教材，稱擔心「利用其書名來辱華」，並正式向兩岸出版商聲明：「依柏楊生前交代，如今將永遠停止發行《醜陋的中國人》」。

批台灣教科書去中國化

張香華本身是作家、桂冠詩人，曾長年任教於台灣建中、北一女等校，據《中國時報》報道，張香華不同意授權現在的教科書摘錄柏楊《醜陋的中國人》的一大原因，在於對現在台灣教育和新課綱「去中國化」甚至「反中」的無法苟同，她指出：「在對中國文化知之甚少的情況下，即便讀了柏楊的文章，又怎能領會柏楊的精神？」

張香華尤其痛指如今的國文、歷史教材，刪減文言文，以「東亞史」觀點取代「中國史」，根本是執政者「去中國化」的教學策略，沒有中華文化的價值觀與認同前題，她認為收錄《醜陋的中國人》其心可議，擔心「利用其書名來辱華」因此雖自2016年以來持續收到教科書的授權邀請，她一律拒絕。

2024年合約到期絕版

《中國時報》引述張香華表示《醜陋的中國人》如今應「功成身退」，與台灣的遠流出版社、大陸的人民文學出版社於2024年合約到期後，不再發行此書，「甚至希望兩岸出版社自即日起便不再出版此書」，作為柏楊精神的繼承者，她表示：「柏楊生前一再交代，當大陸文明已經進步了，就要廢除這本書的發行」。

張香華認為，當中國已做到扶貧，有飯吃，有廁所上，而台灣卻一路地「去中國化」之際，未來對柏楊作品的關注，不妨放在他的歷史、通鑑上。

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責任編輯：袁瑋婧

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