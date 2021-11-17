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國美通報處罰員工「蛇王」睇抖音聽歌 惹監控爭議

社會熱點 15:46 2021/11/17

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國美控股集團有限公司（簡稱「國美集團」）近日發布名為《關於違反員工行為規範的處罰通報》的內部文件，對國美員工上班期間從事與工作無關的事，如玩聽音樂、看影片等進行通報批評，並表示會遵循員工手冊進行管理。

據《紅星新聞》報道，周二（16日）網絡上流傳一份國美集團的處罰通報文件，指「根據相關規定，國美員工在辦公區域禁止從事與工作無關之事，如：玩電腦遊戲、上網聊天、聽音樂等。」

一員工5天聽歌耗22.5GB數據

相關處罰通報顯示，8月30日至9月3日期間，總部針對非工作流量信息進行統計排查後，發現部分人員在工作區域內，佔用公司公共網絡資源，從事與工作無關事宜。

通報還詳細羅列11名涉事員工的資料，包括其所在部門、姓名、工作樓層，以及後台的非工作流量信息。其中，多名數員工在上班時間瀏覽騰訊視頻、抖音等影音軟件的時間最長。值得注意的是，計劃審計與資產安全中心的一名員工，在網易雲音樂中消耗22.5GB的數據流量，比其他樓層觀看影片的流量還要多。

國美關於違反員工行為規範的處罰通報。（網絡圖片）

通報根據《員工行為規範及辦公場所管理標準》相關規定，對非外包員工予以公司全員警告及扣分處罰，對於外包員工則予以清退處理，且不得二次外包駐場。

對此，國美集團相關負責人證實文件屬實，稱「站在公司的角度，一定會遵循員工手冊，對員工進行一定的管理。」

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該負責人表示，「每一個員工在進入公司的時候都有一份員工手冊，（公司）會組織員工學習相關考勤及休息時間等規章制度。我們的午休時間是12：00至13：00，有員工看影片就用了22GB，實際核算下來，可能累計看了長達十幾個小時的影片，任何一家公司的午休時間應該都沒有那麽長。」

此外，負責人又指出，如果員工能提供合理的解釋，公司是可以相互理解的，而人力資源部門也會視情況作出正確的判斷，「比如影音部門開抖音的時間一定很長，這種我們也不可能去做通報。」

據了解，國美是透過獲取員工使用公司IP地址上網的資料，查閱公司網絡資源的使用情況，並沒有取得員工手機上的個人資訊。

對於國美這份處罰通報，網民意見不一。有人認為國美公佈了員工的真實信息，是對個人隱私的侵犯，形容「在這種公司上班，員工上網時刻被監控，感覺像監獄。」另指出，「假如聽歌有助提高工作效率，為何不可？不如多關注結果吧。」不過，也有網民支持國美的做法，指工作期間就應該做與工作相關的事。

責任編輯：易燕丹

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