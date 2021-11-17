【新冠疫苗】內地新冠加強針「混打」提上日程 這些疫苗受關注

據澎湃新聞報道，內地不同技術路線的新冠疫苗「混打」計劃已經提上日程，報道引述中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，後續「混打」什麼疫苗需要由企業的相關研究結果來決定。

央視新聞今日（17日）消息顯示，國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉在接受采訪時透露，現階段內地採用已接種過的原疫苗進行加強免疫，下一步將推出不同技術路線的加強免疫組合。

澎湃新聞引述疫苗專家陶黎納週三撰文表示，這在以往完全不可想象。他指，異源加強相當於故意用不同技術路線疫苗接種，涉嫌違反醫學倫理以及操作規範。對於其他疫苗來說，即便是同樣技術路線的疫苗，換廠家接種也是難以接受的，遑論換另一種技術路線的疫苗接種。

異源加強被廣泛研究

陶黎納認為，異源加強現在之所以能突破各種障礙被廣泛研究，還是因為疫情重壓。 目前多項研究結果都顯示，異源加強接種新冠疫苗顯示出更好的中和抗體水平，這也是評價疫苗保護效力的重要指標。

7月10日至12日，第三屆全球生物醫藥前沿技術大會上，江蘇省疾病預防控制中心副主任朱鳳才在《新冠疫苗的臨床研究進展與展望》報告中提到，序貫接種是不同技術路徑疫苗的間隔接種，包括基礎免疫序貫和加強免疫序貫，從而達到單一品種疫苗不能成功實現的高保護效力和持久的免疫力。

朱鳳才在大會指，序貫在兩個滅活疫苗的基礎上做得比較多，兩針次免疫後序貫一針載體疫苗比用蛋白疫苗的第三針效果好。在一針滅活疫苗的基礎上接種一針載體疫苗，比兩針滅活疫苗效果好，但沒有mRNA疫苗和載體疫苗那麼明顯。

今年3月29日發表在《新興微生物和感染》雜誌上的一篇研究文章稱，接種兩劑滅活疫苗後，用腺病毒載體疫苗加強免疫最好，mRNA疫苗效果接近前者，滅活或者重組蛋白疫苗的加強效果顯著低於前兩者，其中和抗體水平差異接近10倍。

「混打」可能打什麼疫苗？

王華慶在聯防聯控新聞發布會上就表示，後續會根據相關企業研究的序貫免疫結果提出相關建議。

11月15日，康希諾生物股份公司發佈公告稱，重組新型冠狀病毒疫苗（5 型腺病毒載體）的異源初免-加強的序貫免疫程序獲阿根廷衛生部在其官網推薦，可作為加強接種和額外接種的異源疫苗。康希諾生物的全球首款吸入式腺病毒載體新冠疫苗五天前也剛剛正式對外亮相。

早前8日沃森生物和艾博生物合作的mRNA疫苗被科技部批准IIIb期臨床試驗，這意味著該疫苗可以進行第三針加強針研究。

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責任編輯：袁瑋婧