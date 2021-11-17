【中國樓市】北京新房市場回暖？ 開發商推「特價房 」和家電車位禮包

內地樓市今年「金九銀十」失色，已明顯進入下行通道。據中國證券時報報道，北京樓市臨近年底，推出特價房力度增大，更有各種家電車位禮包附贈。

據報道，一名北京大興某房企銷售人員表示，項目推出以來，每個月都有2-3套特價房吸引客戶來現場看房。但最近幾個月，每個月都有10多套特價房。

報道提到，除了增加特價房源，有的開發商將「雙十一」促銷活動時間延長。開發商的「雙十一」活動包括前期預熱、後期返場等環節，目前優惠活動仍在持續。某頭部開發商最新發佈的「雙十一」返場優惠倒計時活動海報顯示，促銷活動包括特價房以及滿減、家電禮包、車位購置禮包、現場抽獎等活動。比如，在該項目買房同時購買車位，車位價格享受立減1萬元人民幣的優惠。

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有分析指，車位價格和房子價格一樣需要進行備案，折扣力度受到監管。據報道，現場銷售人員指，新房降價存在一定限制，車位元等備案產品同樣如此，1萬元人民幣左右的優惠已屬於較大折扣力度。對於剛需客戶而言，吸引力足夠大。

豪宅市场有所不同 促销情形较少

豪宅市場方面價格目前價格依然堅挺，有的為了營造房源高端、保值的氛圍，價格不降反升。但從成交量上來看，基本處於有價無市。

責任編輯：李冰琪

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