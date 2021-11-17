  • 25°C
香港時間 : 20211117日 (三) 16:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國樓市】北京新房市場回暖？ 開發商推「特價房 」和家電車位禮包

經濟脈搏 15:34 2021/11/17

分享：

內地樓市今年「金九銀十」失色，已明顯進入下行通道。據中國證券時報報道，北京樓市臨近年底，推出特價房力度增大，更有各種家電車位禮包附贈。

據報道，一名北京大興某房企銷售人員表示，項目推出以來，每個月都有2-3套特價房吸引客戶來現場看房。但最近幾個月，每個月都有10多套特價房。

報道提到，除了增加特價房源，有的開發商將「雙十一」促銷活動時間延長。開發商的「雙十一」活動包括前期預熱、後期返場等環節，目前優惠活動仍在持續。某頭部開發商最新發佈的「雙十一」返場優惠倒計時活動海報顯示，促銷活動包括特價房以及滿減、家電禮包、車位購置禮包、現場抽獎等活動。比如，在該項目買房同時購買車位，車位價格享受立減1萬元人民幣的優惠。

【中國樓市】瀋陽放寬限售限購？多間房企證實要鬆綁

二手樓市場吹冷風 深圳10月過戶套數創9年低 上海成交按年腰斬

有分析指，車位價格和房子價格一樣需要進行備案，折扣力度受到監管。據報道，現場銷售人員指，新房降價存在一定限制，車位元等備案產品同樣如此，1萬元人民幣左右的優惠已屬於較大折扣力度。對於剛需客戶而言，吸引力足夠大。

豪宅市场有所不同 促销情形较少

豪宅市場方面價格目前價格依然堅挺，有的為了營造房源高端、保值的氛圍，價格不降反升。但從成交量上來看，基本處於有價無市。

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

 

相關文章

【中國樓市】人行媒體：房地產信貸政策環境正在改善
2021/11/01
【中國樓市】人行媒體：房地產信貸政策環境正在改善
【中國樓市】共有產權房地塊頻流拍 西安：暫停購房資格審核
2021/11/01
【中國樓市】共有產權房地塊頻流拍 西安：暫停購房資格審核
【中國樓市】銀十失色 京深杭等13城二手房成交跌回7年前
2021/11/05
【中國樓市】銀十失色 京深杭等13城二手房成交跌回7年前
二手樓市場吹冷風 深圳10月過戶套數創9年低 上海成交按年腰斬
2021/11/09
二手樓市場吹冷風 深圳10月過戶套數創9年低 上海成交按年腰斬
【中國樓市】瀋陽放寬限售限購？多間房企證實要鬆綁
2021/11/11
【中國樓市】瀋陽放寬限售限購？多間房企證實要鬆綁

你可能感興趣

【中國樓市】人行媒體：房地產信貸政策環境正在改善
10:23 2021/11/01
【中國樓市】人行媒體：房地產信貸政策環境正在改善
【中國樓市】共有產權房地塊頻流拍 西安：暫停購房資格審核
12:05 2021/11/01
【中國樓市】共有產權房地塊頻流拍 西安：暫停購房資格審核
【中國樓市】銀十失色 京深杭等13城二手房成交跌回7年前
10:10 2021/11/05
【中國樓市】銀十失色 京深杭等13城二手房成交跌回7年前
銷售 車位 產品 成交 電車 豪宅 北京 雙十一 中國

下一篇文章

阿里雲綠色創新技術 「雙11」每萬宗交易所需計算資源減半
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美財長耶倫：拜登政府正在考慮降低對中國部分關稅
美財長耶倫：拜登政府正在考慮降低對中國部分關稅
【中國樓市】北京新房市場回暖？ 開發商推「特價房 」和家電車位禮包
【中國樓市】北京新房市場回暖？ 開發商推「特價房 」和家電車位禮包
阿里雲綠色創新技術 「雙11」每萬宗交易所需計算資源減半
阿里雲綠色創新技術 「雙11」每萬宗交易所需計算資源減半
EUV光刻機對芯片研製多重要？告訴你3個關鍵事實
EUV光刻機對芯片研製多重要？告訴你3個關鍵事實
北交所禁止金融、房地產企業上市
北交所禁止金融、房地產企業上市
【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上（第二版）
【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上（第二版）
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款