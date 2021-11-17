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「朝陽群眾」屢立功 北京市將打造更多類似群眾自治組織

社會熱點 15:33 2021/11/17

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被內地網民戲稱為「世界第五大情報組織」的「朝陽群眾」，曾為社區民生、明星花邊，甚至毒品問題提供不少線索。北京市表示，將打造更多類似的群眾自治組織，參與到首都基層社會治理；到2023年，每個社區將培育不少於兩個「品牌」社區社會組織。

社區社會組織將「品牌化」

據《北京日報》報道，北京市近日印發《北京市培育發展社區社會組織專項行動實施方案》。方案提出，到2023年，將逐步健全社區社會組織培育孵化機構，實現城市社區平均擁有不少於15個社區社會組織，農村社區平均擁有不少於8個社區社會組織，每個社區培育不少於兩個「品牌」社區社會組織。

何謂「品牌」？方案指出，將實施培育發展社區社會組織「品牌」工程。「品牌」工程將圍繞品牌建設號召力、品牌影響凝聚力和品牌發展持續力,引導優秀的社區社會組織制定自身發展規劃，加強項目複製推廣，逐步提升品牌的辨識度和社會美譽度，打造更多的「西城大媽」「朝陽群眾」「石景山老街坊」等首都基層社會治理的「亮麗名片」。

方案還提到，將依托各級黨群服務中心、政務服務中心、社區服務中心、社會工作和志願服務平台等設施，建設市、區、街道鄉鎮三級社會組織培育孵化機構，為社區社會組織提供場地支持、資源對接、人才培養等服務。全市街道和具備條件的鄉鎮應成立社區社會組織聯合會，作為樞紐型、支持性平台，協助街道社區聯繫、服務、管理社區社會組織。

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據了解，「朝陽群眾」是北京市的群防群治力量之一，專屬於朝陽區。大致由5類人組成，分別為治安志願者、黨員巡邏隊、專職巡邏隊、義務巡邏員及治保積極分子。

至於「西城大媽」——西城區位於北京中心，在50平方公里的地域中，活躍著大約7萬餘群防群治力量。這些治安志願者通常配備紅袖標、紅馬甲或小紅帽，年齡多在58歲到65歲之間，女性人員佔七成。

而「石景山老街坊」的知名度相對較低。微博賬號「石景山老街坊」所認證的賬號類別是「社會團體-紅十字會」，其微博簡介上說：「石景山老街坊」是熱愛石景山區、關心石景山區、建設石景山區的石景山居民的總稱，也是石景山社區志願者的代名詞。

責任編輯：尹航

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