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【中美貿易戰】美商務部長冀有公平競爭環境 促中國信守承諾

國情動向 15:36 2021/11/17

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美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo），周三（17日）在新加坡舉行的彭博創新經濟論壇上表示，美國希望與中國有一個公平的競爭環境，並稱中國需要遵守規則和承諾。

雷蒙多表示，中國需要遵守規則，尊重美國的知識產權，並需要信守自己的承諾。她舉例，在中美第一階段經貿協定中，中國承諾會購買一定數量的飛機和農產品，但「他們沒有這樣做，他們沒有信守承諾」。

訪亞洲多國 印太經濟框架或明年初啟動

雷蒙多又表示，美國暫時不會加入亞太國家之間的《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP），並試圖在該貿易協議的範圍之外增進貿易，深化關係。

她指出，印太經濟框架可能在明年初啟動，並表示這與中國無關。而她的亞洲之行，是為了給潛在的夥伴關係鋪平道路。

值得注意，美國高官近日分別到訪亞洲國家，尋求加強經貿關係，被指以應對中國影響力。雷蒙多本周展開就任後首次訪問亞洲的行程，分別到日本、新加坡及馬來西亞，重申承諾並加強與盟友和主要合作夥伴的經濟關係，供應鏈、數字經濟、半導體及支持區域基礎設施項目等為討論關鍵領域。美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）則本周開始訪問日本、南韓及印度，討論加強雙邊貿易和經濟關係。

抗衡中國？拜登宣布與合作夥伴 探討制定印太經濟框架

紐交所：中美若解決監管審查僵局 中企將有意赴美上市

另外，彭博報道，紐約證券交易所預期，一旦中美解決監管審查僵局，中國公司就有興趣赴美國上市。

紐交所總裁Stacey Cunningham表示，中國公司仍然有興趣在美國上市，投資者仍有興趣投資這些公司，「問題是，我們能否了解有關這些披露的一些細節，以便雙方都能抓住這些機會。」

中證監方星海：加快推動解決企業境外上市審計監管問題

【中美角力】美眾議院小組委員會 將「盤點」中概股上市風險

責任編輯：林佩怡

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