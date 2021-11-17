江蘇3名小學生墮樓 官方稱未發現與網傳遊戲有關

江蘇啟東市一小學周一（15日）有3名學生墮樓，緊急送醫救治後，目前生命體徵平穩。網傳消息指三人疑似在玩藍鯨遊戲，而該遊戲最後一個任務是自殺。啟東市宣傳部今日（17日）說明指，經初步排查，排除他人所為，亦未發現事故原因與網傳遊戲有關。

綜合央視新聞及內媒報導，事發地點是匯龍鎮的啟東實驗小學。15日下午近5時，該校3名11歲六年級女學生墮樓。校方隨即叫救護車安排送院搶救，目前3人生命體徵基本平穩，其中較危重的一位已經轉送上海。南通市和上海市已連夜調集兒科專家，對3名學生進行全力救治。

網絡流傳的影片顯示，3名墮樓學生趴在地上一動不動，有老師上前查看情況。另有學生目擊事件，指女生跳下後，嘴巴裏都是血，身體還在抽動。

事故發生後，社交媒體家長群組流傳，3名學生跳樓事件疑與「藍鯨遊戲」有關。該遊戲又稱為「藍鯨死亡遊戲」、「藍鯨挑戰」，是一個源自俄羅斯的社交網路遊戲。遊戲組織者通過有計劃的誘導，操控「玩家」的心智，使其不斷做出各種自殘行為，並在遊戲進行到第50天時自殺。自殺者多會留下與藍鯨相關的圖片等標誌。

江蘇啟動市宣傳部門最新通報指，事故原因經公安機關初步調查，排除他人所為，沒有教師體罰、校園欺凌等現象，且沒有發現和網路傳聞的游戲有關。涉事的3名學生正在繼續接受治療，心理專家已及時對該小學的師生進行心理輔導，目前學校教學秩序正常。

責任編輯：易燕丹

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