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澳洲防長：有關中國在澳活動的情報數量 「令人震驚」

國情動向 17:23 2021/11/17

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中澳關係持續緊張，澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）表示，澳洲人會對國家安全機構收集的有關中國在澳活動的情報數量，感到「震驚」，並稱反對外國干涉的政策是有證據支持。

中國外交部曾表示，當前中澳關係的困難局面，完全是澳方一手造成，促澳方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，尊重基本事實，切實秉持相互尊重、平等相待的原則處理兩國關係，停止出於一己政治私利鼓譟所謂「中國脅迫」。

澳洲國防部長達頓。（資料圖片）

據《澳洲人報》，達頓是在天空新聞（Sky News）製作的兩集《中國崛起》（China ­Rising）節目中表示，澳洲希望本地區和平，但與中國以前的友好關係已發生相當大的變化。

他在周二（16日）播出的節目第一部分中表示，當局收到情報並形成判斷，這些判斷得到證據支持，「我認為人們會對情報的數量以及中國現在採取的非常明確的方向，感到相當震驚」。 

稱禁華為5G激怒中國

他又認為，2018年禁止華為、中興通訊參與澳洲5G網絡的舉動激怒了中國，但指這個決定是正確。

然而，澳洲政界對澳洲的處理方法有分歧，前外交部長Bob Carr批評，澳洲對與中國關係的管理是有缺陷，「我們沒有使用外交手段。用外交術語來說，澳洲是一群……粗人（bogan）」。

不過，澳洲前總理霍華德（John Howard）認為，與華關係自他任期後的最大變化是，中國領導人的態度，認為現在比30年來都要困難。

台海恐引爆戰爭？澳國防部長：開戰與否取決於中國（有片）

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責任編輯：林佩怡

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