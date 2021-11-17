曲婉婷母親張明杰受賄案 一審被判處無期徒刑

內地歌手曲婉婷的母親、哈爾濱市城鎮化建設領導小組辦公室原主任張明杰，因受賄罪等，今日上午被黑龍江省哈爾濱市中級法院一審判處無期徒刑。

值得一提的是，張明杰於2014年受查，案件2016年開庭審理，但時至今日才宣判。據傳媒報道，該案外逃7年的關鍵人物魏奇早前回國投案，或讓張明杰貪污案有了最終定論。

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新華社報道，哈爾濱市中級法院今日對張明杰受賄、濫用職權案公開宣判，以受賄罪判處張明杰無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以濫用職權罪判處張明杰有期徒刑10年，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

涉案金額逾3億元

法院經審理查明，2009年至2011年，張明杰在任哈爾濱市道里區政府副區長兼道里區改制領導小組組長期間，在國有企業哈爾濱市原種繁殖場併購過程中，以及在哈爾濱市哈齊鐵路客運專線工程建設領導小組辦公室、哈爾濱市土地儲備中心城市建設投資集團有限公司收購、收儲哈爾濱市原種繁殖場部分土地過程中，徇私舞弊、濫用職權，令徵地補償款被併購單位違規獲取、部分職工安置款被違規使用，造成公共財產損失共計2.3259億多元（人民幣，下同）。

2011年11月至2012年7月，張明杰被指在利用職務便利為併購單位謀取利益後，先以借款為名向該單位實際控制人索要500萬元，後夥同王紹玉向該實際控制人索要以哈爾濱市原種繁殖場土地參與的該單位50%股權，折合9317萬多元。案發後，辦案機關依法扣押、凍結上述單位資產及張明杰、王紹玉部分違法所得款物。

哈爾濱市中級法院認為，張明杰的行為已構成受賄罪、濫用職權罪。至於被告王紹玉的行為亦已構成受賄罪，判其有期徒刑14年，並處罰金300萬元。對涉案違法所得及其孳息予以沒收、追繳。

2016年開庭不認罪 檢方曾建議死刑

現年65歲的張明杰，原任哈爾濱市發改委副主任、哈爾濱市城鎮化建設領導小組辦公室主任，2014年9月因涉嫌貪污、受賄與濫用職權罪被羈押。2016年7月，案件在哈爾濱市中院開庭審理，當時有報道稱，檢方以涉案3.5億多元的犯罪金額特別巨大以及拒不認罪等為由，建議判處張明杰死刑。有報道稱，由於關鍵同案人外逃加拿大，張明杰案一直未有定論。

責任編輯：林佩怡

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