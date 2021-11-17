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美國駐華大使提名 共和黨參議員以一理由阻撓

國情動向 19:20 2021/11/17

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美國駐華大使人選提名進程遇阻，共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）暫時擱置有關總統拜登的駐華大使、駐西班牙大使的提名，並指駐華大使人選伯恩斯（Nicholas Burns）在在公共服務領域的職業生涯很長，但這顯示他不懂得中國的威脅。

彭博報道，在盧比奧阻撓之前，伯恩斯似乎就要很快獲得確認。曾經阻撓數位候選人的參議員克魯茲也表示，補上駐華大使的空缺太重要不能拖延。

白宮發言人Chris Meagher周二（16日）指出，拜登正迅速恢復美國在世界舞台上的地位，已快速提名獲得共和黨和民主黨支持的合格大使人選，批評但參議院共和黨人前所未有地阻撓數十名拜登總統的提名人選，阻止他們推進美國的國家安全利益。

拜登提名伯恩斯任美國駐華大使 此人背景有玄機

伯恩斯上月在一場聽證會上，展露對華強硬姿態，形容中國是美國「最危險的競爭對手」，又批評中國連串作為，促中國停止在新疆、西藏、香港和台灣的不公正行為，並指華府會堅持一個中國政策，同時依照《台灣關係法》協助台灣維持足夠防衛能力。中國外交部批評，伯恩斯的有關言論充滿冷戰零和思維，也與事實嚴重不符，中方對此堅決反對。

伯恩斯

據美國之音報道，上周參議院外交關係委員會以口頭表決方式，輕易通過包括伯恩斯在內的多項人事提名的核准。

報道指出，由於參議院院會可用投票方式終止辯論，人們預計，魯比奧根據議會規則暫時擱置院會投票，最終無法阻擋參議院核准伯恩斯出任美國新駐華大使。

【中美角力】拜登提名駐華大使伯恩斯 稱中國為「最危險對手」

【中美角力】回應伯恩斯 京：充滿冷戰零和思維 與事實嚴重不符

責任編輯：林佩怡

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