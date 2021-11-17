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【內地疫情】北京一快遞外包裝檢出陽性 專家：播毒概率很小

社會熱點 19:29 2021/11/17

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近日北京中關村街道接到海淀疾控中心通報，有轄區居民一件來自內蒙古自治區的快遞外包裝檢測結果為陽性，正值「雙十一」購物節，市民均擔心快遞是否會播毒的問題。據科技日報報道，南方醫科大學生物安全研究中心主任趙衛表示，病毒經過長時間的運輸，存在死病毒的可能性較大，活病毒的概率很小。

事實上，在北京檢出快遞外包裝陽性之前，內蒙古、黑龍江、遼寧等地最近也發現類似案例。

據科技日報報道，趙衛指，來自疫區的快遞包裝外表面大概率會帶有新冠病毒，畢竟新冠病毒感染者會通過多種途徑外排病毒。但經過遠距離和長時間運輸，存在死病毒的可能性較大，活病毒的機率很小。

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趙衛續指，即使是死病毒，但它依然有核酸，所以核酸檢測時會呈陽性。但因為是死病毒，沒有活性，一般來講不具備傳染性，公眾對此大可不必過度恐慌。

海淀區疾控中心方面稱，檢測出包裹內包裝的無紡布袋新冠病毒基因片段陽性，只能證明這個包裹曾經被新冠病毒污染過，包裹上的病毒究竟是否有活性、是否有傳染性，無法憑基因片段檢測得出結論。

如何安全收取快遞？

據人民日報報道，南京市疾控中心消毒與病媒防制科主任醫師張守剛介紹，推薦使用快遞櫃取件或劃定出特定的區域，用於收投郵件或快遞。

取快遞前須佩戴好口罩和手套，與他人保持社交距離，減少交流。

快遞進入家門前，可使用75%醫用酒精對包裹外包裝進行消毒，拆除的快遞外包裝按照生活垃圾分類要求及時妥善處理。

處理好包裹回到家中，要及時摘下口罩和手套，並用流水洗手或使用手消毒劑進行手部清潔。消毒前註意避免用手觸碰眼、鼻、口等結膜處。

責任編輯：李冰琪

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