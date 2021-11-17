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女幼師發文稱「不希望大連疫情停止」 遭行政拘留及開除

社會熱點 22:35 2021/11/17

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遼寧大連市近期爆發本土疫情，當地一名28歲的女幼師在網上發帖稱「不希望大連疫情停止」，當地公安局通報稱，該網民因尋釁滋事，已被依法處以行政拘留處罰。此外，涉事幼兒園決定開除該名教師。

通報顯示，周三（17日）11時許，公安機關在工作中發現，網民「默然之後驀然」在網上發布涉疫不當言論，造成不良社會影響。當日12時許，民警依法將違法嫌疑人宋某（女，28歲，某民辦幼兒園教師）傳喚到案。經審查，宋某對其在網上發布涉疫不當言論的違法行為供認不諱。目前，宋某因尋釁滋事被中山公安分局依法處以行政拘留處罰。

此外，當地教育行政部門同步進行調查並依法依規處理，涉事幼兒園已經對宋某做出開除決定。

稱被家長折磨 對學生在家上網課感開心

網傳截圖顯示，一名「默然之後驀然」網民當日上午9點在微博發文稱，「不希望大連疫情停止，希望能增加，越多越好，起碼到明年三月份，這是最開心的希望」。

該網民自稱是一名老師，聲稱每天被各式各樣的家長折磨，一點休息時間都沒有，現在學生只能在家上網課，她在微信朋友圈看到家長輔導作業到崩潰，自己特別開心。因此，她希望大連的疫情久一點。她還稱，「做夢都祈禱大連疫情快點多，實驗小學30幾個孩子全都染上了」。言論發布後，即在網上引起公憤，目前，該網民微博賬號已被註銷。

近期，大連市新增多例新冠肺炎確診病例，目前當地已經展開第四輪全員核酸採樣。大連市新冠肺炎疫情防控總指揮部辦公室日前發布通知，全市各幼兒園、小學、初中、普通高中學生即日起暫緩入校，中小學啟動線上教學，幼兒園做好家長居家育兒和看護指導。

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責任編輯：蒯宇澄

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