  • 22°C
香港時間 : 20211118日 (四) 10:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】白宮澄清美中尋求就軍控對話 非正式會談

國情動向 10:32 2021/11/18

分享：

美國白宮國家安全委員會（NSC）周三（17日）澄清，美中將尋求就軍備控制展開對話，而非正式會談，被指淡化兩國領導人峰會後雙方在這問題上的接觸。

此前一天，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）提到美國對中國核武和導彈發展的關切時，表示總統拜登和中國國家主席習近平同意「尋求開始推進關於戰略穩定的討論」。

沙利文稱美中將在多個層面加強接觸 確保競爭有護欄

路透報道，沙利文講話後，NSC在一份聲明中告誡稱，不要「誇大」這些討論的進展程度，強調討論遠未達到美國和俄羅斯幾十年來接觸的水平。

NSC一名發言人稱，很清楚的是，正如沙利文所說，這與美俄會談不同，指後者是一種成熟的、歷時持久的會談。而美中接觸不是軍控會談，而是與實力強大的對手進行的對話，但未透露未來接觸的具體形式。

彭博引述官員說，兩國代表需要得到各自政府的授權，會談才會有意義。知情官員說，這種討論將成為拜登所稱給兩國關係建立「護欄」努力的組成部分。

據《華爾街日報》稍早引述一名聽取會談情況簡介的中國官員表示，雙方尚未決定以甚麼形式舉行軍控會談，而一個選項是讓兩國非政府專家開展新的「二軌」對話。報道形容，如果談判得以實現，將是中美領導人會晤為數不多的具體成果之一。中國外交部發言人趙立堅昨未回應。

美國猜中國2030年擁1000核彈頭 外交部：混淆視聽把戲

美軍最高將領對中國一舉動表憂慮：非常接近「斯普特尼克時刻」

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

沙利文稱美中將在多個層面加強接觸 確保競爭有護欄
2021/11/17
沙利文稱美中將在多個層面加強接觸 確保競爭有護欄
【中美角力】美國務院：尋求與中國接觸 呼籲就軍控問題對話
2021/11/05
【中美角力】美國務院：尋求與中國接觸 呼籲就軍控問題對話
美國猜中國2030年擁1000核彈頭 外交部：混淆視聽把戲
2021/11/04
美國猜中國2030年擁1000核彈頭 外交部：混淆視聽把戲
美軍最高將領對中國一舉動表憂慮：非常接近「斯普特尼克時刻」（第二版）
2021/10/28
美軍最高將領對中國一舉動表憂慮：非常接近「斯普特尼克時刻」（第二版）

你可能感興趣

沙利文稱美中將在多個層面加強接觸 確保競爭有護欄
11:11 2021/11/17
沙利文稱美中將在多個層面加強接觸 確保競爭有護欄
【中美角力】美國務院：尋求與中國接觸 呼籲就軍控問題對話
11:28 2021/11/05
【中美角力】美國務院：尋求與中國接觸 呼籲就軍控問題對話
美國猜中國2030年擁1000核彈頭 外交部：混淆視聽把戲
15:59 2021/11/04
美國猜中國2030年擁1000核彈頭 外交部：混淆視聽把戲
中美關係 軍事 政治 軍控與裁軍 核武 軍備 外交 拜登 習近平 俄羅斯

下一篇文章

美國駐華大使提名 共和黨參議員以一理由阻撓
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

《醜陋的中國人》將絕版 柏楊遺孀：擔心被用來辱華
《醜陋的中國人》將絕版 柏楊遺孀：擔心被用來辱華
彭博：中國加快取代美國技術 建立「白名單」助本土企業
彭博：中國加快取代美國技術 建立「白名單」助本土企業
曲婉婷母親張明杰受賄案 一審被判處無期徒刑
曲婉婷母親張明杰受賄案 一審被判處無期徒刑
【習拜會】拜登會後稱：不鼓勵台灣獨立 支持《台灣關係法》（第二版）
【習拜會】拜登會後稱：不鼓勵台灣獨立 支持《台灣關係法》（第二版）
【中美角力】華郵專欄作家：美料將宣布外交抵制北京冬奧（第二版）
【中美角力】華郵專欄作家：美料將宣布外交抵制北京冬奧（第二版）
路透：意大利將就中資收購軍用無人機企業發出正式通知
路透：意大利將就中資收購軍用無人機企業發出正式通知
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款