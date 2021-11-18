【中美角力】白宮澄清美中尋求就軍控對話 非正式會談

美國白宮國家安全委員會（NSC）周三（17日）澄清，美中將尋求就軍備控制展開對話，而非正式會談，被指淡化兩國領導人峰會後雙方在這問題上的接觸。

此前一天，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）提到美國對中國核武和導彈發展的關切時，表示總統拜登和中國國家主席習近平同意「尋求開始推進關於戰略穩定的討論」。

沙利文稱美中將在多個層面加強接觸 確保競爭有護欄

路透報道，沙利文講話後，NSC在一份聲明中告誡稱，不要「誇大」這些討論的進展程度，強調討論遠未達到美國和俄羅斯幾十年來接觸的水平。

NSC一名發言人稱，很清楚的是，正如沙利文所說，這與美俄會談不同，指後者是一種成熟的、歷時持久的會談。而美中接觸不是軍控會談，而是與實力強大的對手進行的對話，但未透露未來接觸的具體形式。

彭博引述官員說，兩國代表需要得到各自政府的授權，會談才會有意義。知情官員說，這種討論將成為拜登所稱給兩國關係建立「護欄」努力的組成部分。

據《華爾街日報》稍早引述一名聽取會談情況簡介的中國官員表示，雙方尚未決定以甚麼形式舉行軍控會談，而一個選項是讓兩國非政府專家開展新的「二軌」對話。報道形容，如果談判得以實現，將是中美領導人會晤為數不多的具體成果之一。中國外交部發言人趙立堅昨未回應。

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責任編輯：林佩怡

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