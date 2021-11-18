  • 23°C
香港時間 : 20211118日 (四) 12:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】昨增6本土確診 廣西1人瞞病情入境致488人隔離獲刑

社會熱點 11:39 2021/11/18

分享：

內地新冠肺炎疫情有所緩和，昨日（17日）新增35宗確診，本土病例佔6宗，連續兩日本土確診維持單位數，續創1個月低；無症狀感染者亦零新增。另外，廣西憑祥市人民法院近日審判一宗妨害國境衛生檢疫案件，被告人曹某因隱瞞病情入境，導致488人被隔離，被判處有期徒刑2年，緩刑3年。

本輪疫情自上月17日爆發以來已滿一個月，累計報告1,333宗本土確診，波及21個省份。

大連開展第四輪核酸檢測

據國家衛健委通報，昨日新增本土病例分布為遼寧大連5宗，雲南1宗。

大連的新增確診個案，均在密切接觸者主動排查中發現。當局發布確診病例軌跡，其中2人為食品公司員工。為及時發現和控制傳染源，大連市新冠疫情防控總指揮部公告稱，由昨日起至今日（18日）下午6時，對全市常住人口、暫住人口和流動人口開展第四輪全員核酸採樣檢測。

【內地疫情】北京一快遞外包裝檢出陽性 專家：播毒概率很小

女幼師發文稱「不希望大連疫情停止」 遭行政拘留及開除

另新華網報導，公訴機關指控曹某本年4月通過友誼關口從越南入境中國，在入境口岸未如實填報健康申明卡，隱瞞在越南隔離期間入住酒店存在多宗新冠確診病例、曾出現發熱等新冠肺炎相關臨床表現等事實；且在酒店隔離期間私自離開。

曹某未有如實填報的行為，先後造成同日同車轉運乘客、司機及隔離酒店其他入住人員459人被集中及延期進行隔離醫學觀察，產生直接經濟（入境人員集中隔離醫學觀察酒店住宿費用）損失人民幣645,862元。另造成友誼關海關口岸現場工作人員共計29人，被要求居家隔離14天，嚴重影響海關對口岸的監管工作。

法院經審理認為，曹某妨害國境衛生檢疫罪成，對其判處有期徒刑2年，緩刑3年，並罰款20萬元人民幣。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【內地疫情】受疫情影響 內地多地高校最快12月下旬提前放寒假
2021/11/16
【內地疫情】受疫情影響 內地多地高校最快12月下旬提前放寒假
【內地疫情】昨增8例本土 大連「超級傳播者」1傳26
2021/11/17
【內地疫情】昨增8例本土 大連「超級傳播者」1傳26
【內地疫情】北京一快遞外包裝檢出陽性 專家：播毒概率很小
2021/11/17
【內地疫情】北京一快遞外包裝檢出陽性 專家：播毒概率很小
女幼師發文稱「不希望大連疫情停止」 遭行政拘留及開除
2021/11/17
女幼師發文稱「不希望大連疫情停止」 遭行政拘留及開除

你可能感興趣

【內地疫情】受疫情影響 內地多地高校最快12月下旬提前放寒假
12:26 2021/11/16
【內地疫情】受疫情影響 內地多地高校最快12月下旬提前放寒假
【內地疫情】昨增8例本土 大連「超級傳播者」1傳26
11:04 2021/11/17
【內地疫情】昨增8例本土 大連「超級傳播者」1傳26
【內地疫情】北京一快遞外包裝檢出陽性 專家：播毒概率很小
19:29 2021/11/17
【內地疫情】北京一快遞外包裝檢出陽性 專家：播毒概率很小
口岸 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 越南 大連 中國

下一篇文章

女幼師發文稱「不希望大連疫情停止」 遭行政拘留及開除
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

李克強：將出台更大力度減稅降費舉措 堅持不搞「大水漫灌」
李克強：將出台更大力度減稅降費舉措 堅持不搞「大水漫灌」
「朝陽群眾」屢立功 北京市將打造更多類似群眾自治組織
「朝陽群眾」屢立功 北京市將打造更多類似群眾自治組織
女幼師發文稱「不希望大連疫情停止」 遭行政拘留及開除
女幼師發文稱「不希望大連疫情停止」 遭行政拘留及開除
國美通報處罰員工「蛇王」睇抖音聽歌 惹監控爭議
國美通報處罰員工「蛇王」睇抖音聽歌 惹監控爭議
Dior宣傳照被指醜化中國女性 攝影師陳漫惹眾怒（多圖）
Dior宣傳照被指醜化中國女性 攝影師陳漫惹眾怒（多圖）
江蘇3名小學生墮樓 官方稱未發現與網傳遊戲有關
江蘇3名小學生墮樓 官方稱未發現與網傳遊戲有關
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款