【內地疫情】昨增6本土確診 廣西1人瞞病情入境致488人隔離獲刑

內地新冠肺炎疫情有所緩和，昨日（17日）新增35宗確診，本土病例佔6宗，連續兩日本土確診維持單位數，續創1個月低；無症狀感染者亦零新增。另外，廣西憑祥市人民法院近日審判一宗妨害國境衛生檢疫案件，被告人曹某因隱瞞病情入境，導致488人被隔離，被判處有期徒刑2年，緩刑3年。

本輪疫情自上月17日爆發以來已滿一個月，累計報告1,333宗本土確診，波及21個省份。

大連開展第四輪核酸檢測

據國家衛健委通報，昨日新增本土病例分布為遼寧大連5宗，雲南1宗。

大連的新增確診個案，均在密切接觸者主動排查中發現。當局發布確診病例軌跡，其中2人為食品公司員工。為及時發現和控制傳染源，大連市新冠疫情防控總指揮部公告稱，由昨日起至今日（18日）下午6時，對全市常住人口、暫住人口和流動人口開展第四輪全員核酸採樣檢測。

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另新華網報導，公訴機關指控曹某本年4月通過友誼關口從越南入境中國，在入境口岸未如實填報健康申明卡，隱瞞在越南隔離期間入住酒店存在多宗新冠確診病例、曾出現發熱等新冠肺炎相關臨床表現等事實；且在酒店隔離期間私自離開。

曹某未有如實填報的行為，先後造成同日同車轉運乘客、司機及隔離酒店其他入住人員459人被集中及延期進行隔離醫學觀察，產生直接經濟（入境人員集中隔離醫學觀察酒店住宿費用）損失人民幣645,862元。另造成友誼關海關口岸現場工作人員共計29人，被要求居家隔離14天，嚴重影響海關對口岸的監管工作。

法院經審理認為，曹某妨害國境衛生檢疫罪成，對其判處有期徒刑2年，緩刑3年，並罰款20萬元人民幣。

責任編輯：易燕丹

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