  • 23°C
香港時間 : 20211118日 (四) 12:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李顯龍警告台海緊張局勢 或致中美誤判

國情動向 11:12 2021/11/18

分享：

新加坡總理李顯龍周三（17日）警告，隨著美中在提升台海周邊活動，台海緊張局勢可能導致美中之間的誤判。

李顯龍出席當地舉行的彭博創新經濟論壇時受訪，提到美國與台灣的接觸大大增加，中國大陸加劇考驗台灣的空防能力，而台北當局在護照上印有「台灣」等做法，都加劇緊張局面。

他表示，不認為會在一夜之間爆發戰爭，但可能會發生不幸事故或誤判，並且情況非常微妙。

新加坡防長：台灣問題是「深紅線」 各國應遠離

新加坡在中美間選邊站？李顯龍：辦不到 壓力太大

李顯龍又提到日前的中美元首視像峰會，認為美國總統拜登和中國國家主席習近平能夠面對面「坦誠對話」是件好事，儘管一次會議無法解決所有問題。他說，在美國正形成一種共識，就是認為北京「對他們來說是一個嚴重的問題」，而許多中國人則認為美國人希望阻止他們崛起。

基辛格：中美關係登上懸崖

同日在論壇發言的美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）警告，中美關係已從冷戰的山腳登上懸崖，可以看到有兩個不同的走向，現在就要看選擇哪個方向了。但他表示，「習拜會」標誌兩國避免衝突的一個「良好開端」，現在一定要繼續切實討論，朝著兩國元首已確認想要追求的方向前進。

國家副主席王岐山在彭博創新經濟論壇上視像講話，提到中美關係影響著世界的未來，雙方應根據兩國元首達成的重要共識行動，繼續關注合作，管控分歧。

王岐山強調開放：中國離不開世界 世界也離不開中國

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

新加坡防長：台灣問題是「深紅線」 各國應遠離
2021/11/05
新加坡防長：台灣問題是「深紅線」 各國應遠離
新加坡外交家：與美國鬥 中國要明白這一點
2021/10/20
新加坡外交家：與美國鬥 中國要明白這一點
【習拜會】官媒：台灣問題是最大難點 美方必須向後撤
2021/11/15
【習拜會】官媒：台灣問題是最大難點 美方必須向後撤
【習拜會】白宮：拜登強調美國為價值挺身 反對單方面改變台海現狀
2021/11/16
【習拜會】白宮：拜登強調美國為價值挺身 反對單方面改變台海現狀
【習拜會】拜登會後稱：不鼓勵台灣獨立 支持《台灣關係法》（第二版）
2021/11/17
【習拜會】拜登會後稱：不鼓勵台灣獨立 支持《台灣關係法》（第二版）

你可能感興趣

新加坡防長：台灣問題是「深紅線」 各國應遠離
17:53 2021/11/05
新加坡防長：台灣問題是「深紅線」 各國應遠離
新加坡外交家：與美國鬥 中國要明白這一點
12:00 2021/10/20
新加坡外交家：與美國鬥 中國要明白這一點
【習拜會】官媒：台灣問題是最大難點 美方必須向後撤
15:33 2021/11/15
【習拜會】官媒：台灣問題是最大難點 美方必須向後撤
政治 地緣政治 李顯龍 拜登 新加坡 中美關係 習近平 兩岸關係 美國 台灣

上一篇文章

默克爾：與中國的合作最初可能太天真 但不應完全脫鉤

下一篇文章

【中美角力】白宮澄清美中尋求就軍控對話 非正式會談
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【習拜會】拜登會後稱：不鼓勵台灣獨立 支持《台灣關係法》（第二版）
【習拜會】拜登會後稱：不鼓勵台灣獨立 支持《台灣關係法》（第二版）
彭博：中國加快取代美國技術 建立「白名單」助本土企業
彭博：中國加快取代美國技術 建立「白名單」助本土企業
曲婉婷母親張明杰受賄案 一審被判處無期徒刑
曲婉婷母親張明杰受賄案 一審被判處無期徒刑
《醜陋的中國人》將絕版 柏楊遺孀：擔心被用來辱華
《醜陋的中國人》將絕版 柏楊遺孀：擔心被用來辱華
路透：意大利將就中資收購軍用無人機企業發出正式通知
路透：意大利將就中資收購軍用無人機企業發出正式通知
【中美角力】華郵專欄作家：美料將宣布外交抵制北京冬奧（第二版）
【中美角力】華郵專欄作家：美料將宣布外交抵制北京冬奧（第二版）
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款