李顯龍警告台海緊張局勢 或致中美誤判

新加坡總理李顯龍周三（17日）警告，隨著美中在提升台海周邊活動，台海緊張局勢可能導致美中之間的誤判。

李顯龍出席當地舉行的彭博創新經濟論壇時受訪，提到美國與台灣的接觸大大增加，中國大陸加劇考驗台灣的空防能力，而台北當局在護照上印有「台灣」等做法，都加劇緊張局面。

他表示，不認為會在一夜之間爆發戰爭，但可能會發生不幸事故或誤判，並且情況非常微妙。

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李顯龍又提到日前的中美元首視像峰會，認為美國總統拜登和中國國家主席習近平能夠面對面「坦誠對話」是件好事，儘管一次會議無法解決所有問題。他說，在美國正形成一種共識，就是認為北京「對他們來說是一個嚴重的問題」，而許多中國人則認為美國人希望阻止他們崛起。

基辛格：中美關係登上懸崖

同日在論壇發言的美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）警告，中美關係已從冷戰的山腳登上懸崖，可以看到有兩個不同的走向，現在就要看選擇哪個方向了。但他表示，「習拜會」標誌兩國避免衝突的一個「良好開端」，現在一定要繼續切實討論，朝著兩國元首已確認想要追求的方向前進。

國家副主席王岐山在彭博創新經濟論壇上視像講話，提到中美關係影響著世界的未來，雙方應根據兩國元首達成的重要共識行動，繼續關注合作，管控分歧。

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責任編輯：林佩怡

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