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默克爾：與中國的合作最初可能太天真 但不應完全脫鉤

國情動向 11:49 2021/11/18

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即將卸任的德國總理默克爾昨天（17日）說，在與中國在某些領域的合作中，德國一開始可能很天真，但不應該為了應對日益緊張的局勢而切斷所有聯系。

據路透報道，默克爾的接觸戰略讓中國在她執政的16年間成為了德國最大貿易夥伴，並塑造了歐洲的對華立場，盡管在此期間人們對不公平競爭和工業間諜活動感到擔憂。

默克爾：與中國完全脫鉤是不對的

她表示，德國乃至歐盟應該繼續與中國合作，相互學習，在她看來，完全脫鉤是不對的，「那會給我們造成傷害。」

默克爾表示，德國一直在與北京方面就知識產權和專利保護問題進行討論，「包括在德的中國留學生和在華經營的德國企業」。

她還表示，試圖為新技術制定道德標準的西方民主國家必須跟上創新的步伐，才能掌握其影響。 「目前，歐洲在量子計算機和人工智能等領域並非如此，」她說，「中國和美國在許多領域做得更好。」

默克爾

李克強與默克爾「告別會晤」 冀德國新政府對華延續務實

德國大選 中德關係不地震也勢會這樣

德國一項新的法律為華為設置了很高的門檻

但默克爾表示，國家必須保護其關鍵基礎設施，她指出，德國一項新的IT安全法給華為等下一代電信網絡設備製造商設置了很高的門檻。

她認為，「不過，我覺得強調這一點總是很重要，那就是個別企業不應從一開始就被排除在外。」

默克爾內閣目前是看守政府，等待新的聯合政府的組成。新內閣的部份成員主張對華強硬路線。她認為，「我們需要一個開放的體制，對每個人的評價都應該遵循同樣的標準。」

責任編輯：李冰琪

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