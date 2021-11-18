美將中俄等10國列侵犯宗教自由名單 北京曾這樣駁斥

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周三（17日）發表聲明稱，根據美國的《國際宗教自由法》，將中、俄等10個國家列為特別關注國家，指這些國家嚴重侵犯宗教自由等。

中國外交部曾批評美方大肆詆毀中國宗教政策，嚴重干涉中國內政，促美正視和尊重事實，摒棄偏見。

布林肯在聲明中表示，將緬甸、中國、厄立特里亞、伊朗、北韓、巴基斯坦、俄羅斯、沙特阿拉伯、塔吉克和土庫曼列為特別關注國家，指這些國家從事或容忍「系統性地、持續地嚴重地侵犯宗教自由」。據報去年在名單上的尼日利亞被除名，布林肯本周將訪問當地。

另外，阿爾及利亞、科摩羅、古巴和尼加拉瓜列入特別觀察名單。

聲明提到，美國政府承諾推動宗教或信仰自由，會繼續敦促各國政府修改法律及改正行為上的缺失，並向侵權者追究責任。

今年5月，布林肯發布年度國際宗教自由報告，中國外交部批評該份報告涉華內容罔顧事實，充滿意識形態偏見，大肆詆毀中國宗教政策，繼續就涉疆等問題散佈虛假信息，嚴重干涉中國內政。中方對此堅決反對，並強調中國各族人民享有充分的宗教信仰自由。

中方宣布制裁一美官員 促停借宗教干涉內政 布林肯譴責

責任編輯：林佩怡

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