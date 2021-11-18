美將中俄等10國列侵犯宗教自由名單 外交部反對無端指責抹黑（第二版）

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周三（17日）發表聲明稱，根據美國的《國際宗教自由法》，將中、俄等10個國家列為特別關注國家，指這些國家嚴重侵犯宗教自由等。
*17：42 新增中國外交部回應
中國外交部發言人趙立堅周四（18日）表示，中方堅決反對美方無端指責和抹黑中國宗教自由狀況，又強調中國政府依法保護公民的宗教信仰自由，各族人民享有充分的宗教信仰自由。
他指，事實勝於雄辯，謊言重複1000遍也不會成為真理。批評美國國內伊斯蘭恐懼症等極端思潮氾濫，造成大量悲劇。美方不反躬自省，還罔顧事實，頻繁利用宗教問題干涉別國內政，美方應該做的是正視自己國內問題，做好自己的事，尊重事實，摒棄偏見，停止利用宗教問題搞干涉抹黑他國的把戲。
布林肯在聲明中表示，將緬甸、中國、厄立特里亞、伊朗、北韓、巴基斯坦、俄羅斯、沙特阿拉伯、塔吉克和土庫曼列為特別關注國家，指這些國家從事或容忍「系統性地、持續地嚴重地侵犯宗教自由」。據報去年在名單上的尼日利亞被除名，布林肯本周將訪問當地。
另外，阿爾及利亞、科摩羅、古巴和尼加拉瓜列入特別觀察名單。
聲明提到，美國政府承諾推動宗教或信仰自由，會繼續敦促各國政府修改法律及改正行為上的缺失，並向侵權者追究責任。
責任編輯：林佩怡
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