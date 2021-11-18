比亞迪員工疑連夜加班猝死 官媒連番狠批畸形加班文化

近日，內地車企比亞迪西安廠房一名員工在出租屋內猝死，事件引發廣泛關注。當地警方調查後，已排除刑事成分，但目前具體死因尚未明朗。死者家屬認為，意外去世或與其生前連續超時高強度工作有關；另表示已與比亞迪方面達成協商，接受企業的一次性補償20萬元（人民幣，下同）。

生前一個月連續值夜班12小時

據《澎湃新聞》報導，36歲的死者王某本月5日被發現猝死在出租屋內。相關工作打卡紀錄顯示，他在離世前曾長期從事夜班工作。從10月28日至11月3日，王某連續上了7個夜班，其中6個班的工作時長均在12小時左右。

此外，在整個10月份，王某只有1日和3日沒有打卡紀錄，當月更有26天的工作時長在12小時左右。

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勞動法規定，用人單位應保障勞動者有合理的工作時長和休息休假時間，勞動者每日工作時長不超過8小時，因特殊原因需要延長工作時間的，每日工作時間不得超過11小時，且每月最多有12天的工作時長可以為每天11小時。

經當地警方調查，已排除刑事案件的可能；但因驗屍工作尚未進行，暫未知其具體死因。而比亞迪方面已聯繫王某家屬，協商善後事宜。雙方在轄區派出所協商三個多小時後達成一致，企業方除退還王某的公積金社保外，亦一次性支付王某家屬20萬元。

山東企業辦公室掛加班標語

內地企業加班文化近期引發關注，山東濟南一間互聯網公司因在辦公室內懸掛各種加班標語，惹來外界批評。

據《北京青年報》報導，浪潮集團位於山東的辦公室，有多處懸掛鼓勵員工加班的標語，包括「白天加白班，不瞌睡；晚上加晚班，睡不著」、「有空就去『加班』吧，去完成那些我們還未完成的事」等等。

濟南市勞動保障監察大隊已派人到浪潮集團了解情況，指鼓勵加班非強制加班，不違反相關法律法規，具體情況還要結合企業備案的工時制度等。如果企業把這些標語落實到規章制度，則違反現行的勞動保障法律法規，會糾正行為。

央視網：崇尚奮鬥不等於美化加班

央視網評論稱，崇尚奮鬥不能「美化加班」，批評浪潮集團試圖在辦公區公開懸掛標語，把加班標語當創意來曬，把加班當成正常狀態來宣傳，是畸形加班文化的縮影，更是對法律法規的漠視。

另外，《工人日報》也發表評論文章，表示涉事公司竟然在職場如此公開宣揚、鼓吹加班文化讓人無語，又斥這近乎一種精神「壓迫」和道德綁架，如員工不加班或被視為「異類」「不知上進」。

文章稱，近段時間以來，不少網際網路大廠已經陸續取消「大小周」、告別「996」，讓員工不必「過勞」過勞。文章提到要對懸掛花式加班標語這種畸形做法說「不」；期待勞動保障監察部門的及時介入，能夠給更多崇尚加班的企業以警示。

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責任編輯：易燕丹

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