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【中美科技戰】韓企改造中國芯片廠計劃 據報受美國阻撓

經濟脈搏 13:19 2021/11/18

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據路透報道，韓國SK海力士原定改造旗下位於江蘇無錫的工廠，預計引進荷蘭ASML最新極紫外光（EUV）微影技術的芯片製造機，進而提高記憶體芯片生產效率的計劃，因受到美國不希望該過程中使用的先進設備進入中國而受挫。

美擔憂先進工具運至內地 或強化中方軍事力量

報道指出，這一潛在的挫折可能使SK海力士，成為下一家捲進中美地緣政治之爭的企業。

SK海力士內部的擔憂以前沒有被報道過，如果這種情況在未來幾年內得不到解決，SK海力士可能會在與頭號記憶體芯片製造商三星電子和美國美光等對手的競爭中處於不利地位。

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SK海力士是世界上最大的動態隨機存取記憶體（DRAM）記憶體芯片供應商之一，從智慧手機到數據中心的各個領域都使用這種芯片。

三位知情人士表示，SK海力士的生產計劃要求公司以荷蘭ASML最新極紫外光（EUV）微影技術的晶片製造機為無錫廠的一個量產設施進行升級。

美國過去曾表示反對，理由是將這類先進工具運至內地，可能被用於強化該國的軍事力量。一位白宮高級官員表示，拜登政府仍專注於防止內地利用美國和盟國的技術來發展最先進的半導體製造，這將會助力內地軍事現代化。

中美地緣政治 韓企成本受影響

無錫這家工廠對全球電子行業至關重要，生產SK海力士約半數的動態隨機存取記憶體芯片，占全球總量的15%，任何重大變化都可能對全球記憶體市場產生影響。分析公司IDC指出，光是2021年，全球記憶體市場的需求就將增長19%。

一名了解SK海力士在內地營運情況的消息人士說，隨著兩到三年後新型芯片在SK海力士的生產中佔據更大份額，該公司將需要EUV微影機來控制成本並加速生產。

責任編輯：李冰琪

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