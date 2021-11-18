內房行業寒冬？萬科據報內部發文倡「節衣縮食」

內地樓市持續降溫，加上早前融資收緊，房企承壓，連龍頭企業也在思慮如何「過冬」。內地傳媒報道，3年前曾高喊「活下去」的萬科（02202）（深：000002），日前在內部發布《《關於萬科集團總部「節衣縮食」和打造「戰時氛圍」的倡議》。

網傳的倡議書提出，要轉變黃金時代的慣性思維方式、花小錢辦大事、減少不必要的費用支出等。「第一財經」報道指出，有關倡議文件得到萬科內部人士的證實。

據「每日經濟新聞」，上述倡議書的核心思路，是提升管理和工作效率，提高自身技能，減少不必要的費用支出。主要工作要求包括：

1、轉變黃金時代的慣性思維方式，在工作和決策中將經營理念貫穿始終；

2、對不產生價值的動作和開支做減法，花小錢辦大事；

3、明確要實現的目標，形成行動方案並堅決執行；

4、不給一線添亂，助力業務打贏；

5、培養當家人意識，以身作則，自上而下形成示範效應；

6、把握尺度，內外有別，既要讓利益相關方感受舒服，也要關注員工的情緒；

7、長期堅持，過程中及時復盤反思。

▲ 網傳倡議書內容

勤儉節約 杜絕前線過節給總部送禮

此外，根據倡議書，具體行動方面提出，要加強自身工作技能，屬於員工的崗位職責和工作，絕不假手於合作方或供應商完成，減少不必要的費用支出，導致損耗自身專業能力。評估工作中外包（外判）業務的必要性，拒絕當「甩手掌櫃」和「二傳手」，杜絕只做表面文章和紙上談兵。

內地智庫：防範房地產市場硬著陸 要保住企業現金流

【中國樓市】瀋陽放寬限售限購？多間房企證實要鬆綁

萬科又要求員工「眼睛向下、身子下沉」，了解業務痛點難點，助力一線解決問題。不能只是「我做了」，要聚焦「做的結果如何」，對過程質量負責。

為減少不必要的開支，萬科要求管理層以身作則，勤儉節約，杜絕浪費。如按費用最優原則合理規劃差旅出行、人走關燈等。並避免內部交往過度接待，拒絕不必要的接送、宴請或伴手禮等，杜絕一線單位逢年過節給總部饋贈禮品或特產。

「三道紅線」下 房企現金流安全最重要

今年下半年，樓市出現明顯降溫，直接影響到房企。萬科作為行業頭部企業，整體經營較穩健，但不免也感受到壓力。

萬科月初發布銷售數據顯示，今年頭10月萬科累計實現合同銷售面積按年下降11.76%；合同銷售金額5210.7億元人民幣，跌4.4%。10月單月，萬科實現合同銷售金額按年跌近兩成。實際盈利方面，前三季萬科實現營業收入2714.9億元，按年增長12.4%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤166.9億元，按年減少16%。

而在「三道紅線」加「五檔房貸」的影響下，房企的資金面和現金流安全凸顯得至關重要，竭盡所能在「開源節流」。

值得注意，萬科董事會主席郁亮上月談到房地產行業時，提到「尊重常識，回歸常態，陣痛之後，仍有機會」。

他認為，郁亮看來，房地產行業過去幾十年的黃金發展，並非常態，是不可持續。當下整個行業正經歷縮表過程，即把金融紅利從房地產行業中去掉，這如同「縮骨減肥」，帶來衝擊非常大。而陣痛之後，就有機會。

多個部門近期已就房地產業發聲。其中人行等已指導主要銀行準確把握和執行好房地產金融審慎管理制度，保持房地產信貸平穩有序投放，維護房地產市場平穩健康發展。

涉房融資回暖 多家房企銀行間市場註冊發債融資工具

人行破例公佈月度房貸成長 房地產行業融資邊際改善

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁