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惠譽料內地年底前會降準 明年維持大致積極的財政政策

經濟脈搏 13:45 2021/11/18

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國際評級機構惠譽今日（18日）表示，隨著經濟增速以及房地產市場放緩的挑戰越來越大，惠譽預計中國會在年底前實施更多宏觀政策紓困措施，包括下調人民幣存款準備金率，明年還將會維持大致積極的財政政策。

惠譽亞太區主權評級高級董事兼首席中國分析師費安德（Andrew Fennell）在該行舉辦的論壇上表示，如果政策調整未能提振市場信心，再融資環境和房地產銷售的困境將維持一段時間，這將會對2022年增長前景預測構成更大壓力。

人行官員：今後數月流動性 不會出現大缺口

【中國經濟】智囊：不會因短期通脹 實行從緊宏觀調控

他指出，中國經濟GDP（國內生產總值）增長在疫情期間一直保持強勁增速，但在過去幾個月面臨挑戰。這基於多種因素，例如Delta變種病毒的小規模爆發以及房地產市場的持續放緩。因此，該行最近將中國的2022年GDP增長預測從5.5%下調至5.2%。

費安德還稱，中國不斷演變的發展目標，包括「共同富裕」政策，旨在推動更高質素的發展、改善社會福利安全網絡、以及確保金融業務持續發展。這又一次證明，中國決策者重視發展質量高於發展速度。

李克強：將出台更大力度減稅降費舉措 堅持不搞「大水漫灌」

費安德並表示，該行預期明年中國政府將會維持大致積極的財政政策，以應對全球疫情的持續不確定因素；這亦表示政府負債會繼續攀升。

責任編輯：李冰琪

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