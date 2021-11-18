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習拜會後 中國據報應美要求釋放原油儲備

國情動向 16:54 2021/11/18

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中美領導人峰會後，路透社指，美國政府要求中國在內的石油消費大國釋出部分原油儲備，共同降低全球能源價格，中國已展開儲備釋放工作。中美各自的經濟困局，被認為是促成領導人峰會的原因，而能源安全則是峰會議題之一。而拜登正忙應付因能源價格高企壓抑其他經濟活動所帶來的政治壓力。

報道引述多名消息人士指，最近數周，拜登和他的內閣向包括日本、南韓和印度在內的盟友，以及中國討論釋放儲備的可能性。美國提出這不尋常的請求，正值經濟活動從低谷反彈，推動汽油價格和其他消費成本上漲，拜登忙於應付由此而來的政治壓力。此前，石油輸出國組織（OPEC）拒絕了美國的增產要求。

不過，協同釋放儲備的談判尚無定論，各方未就是否對油價採取任何具體行動方案作出決定。中國國儲局向路透社表示，正在進行儲備釋放工作，但拒對「美國要求主要石油消費國考慮協調釋放石油儲備」置評。日本、南韓亦證實收到美國要求，而兩國官員均透露，無意透過釋放儲備來穩定價格。

拜登正面對因經濟問題帶來的政治壓力。

報道又指，美國和盟友以前有過協調釋放戰略石油儲備的先例，比如在2011年的利比亞戰爭期間。但目前的提議對OPEC這個影響油價50多年的組織來說，是一個前所未有的挑戰，因為這涉及到中國這個最大原油進口國。紐約期油及布蘭特期油兩日內分別跌穿每桶80美元，創逾個半月以來低位。

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責任編輯：陳建錫

外交 經濟 地緣政治 能源危機 能源供應 石油 南韓 日本 印度 美國

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