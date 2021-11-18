【元宇宙】官媒籲理性看待元宇宙警惕忽悠 A股元宇宙概念重挫

元宇宙概念持續在A股市場熱炒，再有中國官媒發文為此降溫。微信公眾號「人民日報評論」昨（17日）發文，指各類打著元宇宙旗號的套路與騙局已有滋生苗頭，呼籲理性看待元宇宙熱潮，警惕任何以科技和未來為名義的忽悠。A股元宇宙概念重挫，並拖累傳媒板塊表現。

A股三大指數今日（18日）集體收跌，上證綜合指數收跌0.47%，報3520點；深證成指跌0.9%，報14579點。創業版指跌近1.1%，收報3383點。板塊方面，元宇宙概念大跌，消費、醫藥表現低迷；軍工股逆市上揚。

「人民日報評論」昨日發表的文章認為，元宇宙似乎擁有廣闊空間和多種可能，但目前還是一個尚未成型的新興事物。並引述有業內人士指出，元宇宙產業還遠遠達不到全產業覆蓋和生態開放、經濟自洽、虛實互通的理想狀態，在技術層面、法律層面、道德倫理層面，都還有很長一段路要走。

文章表示，元宇宙是鏡花水月還是觸摸得到的未來，是資本炒作還是新的賽道，是新瓶裝舊酒還是科技新突破，下結論前不妨「讓子彈飛一會兒」。

內地《經濟日報》上周已發文，指「元宇宙」應是一項長期投資建設的系統性工程，其基本面還有待時間驗證，短期熱炒不可取。

「元宇宙」概念股大火 央媒：短期熱炒不可取

責任編輯：林佩怡

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