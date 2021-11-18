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曲婉婷母親受賄被判無期徒刑 中紀委：依法懲腐民心所向

社會熱點 16:59 2021/11/18

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歌手曲婉婷母親、哈爾濱市城鎮化建設領導小組辦公室前主任張明杰受賄、濫用職權一案周三（17日）上午公開宣判，張明杰被判處無期徒刑。中紀委今日（18日）發表評論文章《依法懲腐 民心所向》，指違紀違法者，應該受到黨紀國法嚴懲，這是再簡單不過的道理。

文章指出，人民群眾痛恨腐敗分子損害國家和人民的利益，攫取大量不義之財，滿足親屬子女奢靡生活。如今，法院在查清案件事實的基礎上進行公開宣判，以法治思維和法治方式懲治腐敗，彰顯了公平正義。嚴厲懲處腐敗分子，是強化「不敢腐」高壓態勢的必然要求，任何腐敗分子都要為自己的違紀違法行為付出相應代價。

張明傑一審被判無期徒刑。

文章指出，張明杰案之所以備受關注，不僅在於她是一位知名歌手的母親，更因為她是侵害群眾利益的「蛀蟲」。身為國家公職人員，張明杰本應用手中的權力為人民群眾謀利益，但她全然忘卻權為民用、利為民謀的道理，犯受賄罪、濫用職權罪，涉案金額巨大，嚴重損害人民群眾的利益。對「蛀蟲」依法予以嚴懲，正是深入整治群眾身邊腐敗問題的具體實踐，是反腐為民、反腐惠民的直接體現。

曲婉婷母親張明杰受賄案 一審被判處無期徒刑

曲婉婷為母貪污案「喊冤」 中紀委：境外非資產轉移天堂

文章續指，每一次依法對腐敗分子的懲治，都是一次正義的昭彰。網民評論張明杰案一審宣判結果稱，「法律是公平的，正義不會缺席」、「對腐敗分子決不手軟」、「必須受到嚴懲，為其違法犯罪行為付出應有代價」等。這再次證明，反腐敗是民心所向，對腐敗分子依法懲治正是回應人民群眾的期待。

曲婉婷未回應判刑結果

張明杰2014年9月因涉嫌貪污、受賄與濫用職權罪被羈押。2020年，曲婉婷在微博發文「為母叫屈」，備受外界質疑。這次張明杰一審判決宣讀後，曲婉婷並沒有再為其「喊冤」，僅在社交平台貼出觀音像（下圖），稱「願一切有情眾生皆無苦。只希望你生活幸福。讓慈悲與愛引導我們的行動，和平將隨之而來，把愛送給你們每一個人。」

責任編輯：易燕丹

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