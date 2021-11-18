商務部談習拜會：為中美經貿領域溝通確定基調 將認真落實

中國商務部今日（18日）舉行例行記者會，被問到「習拜會」後兩個經貿領域有何進展時，發言人束珏婷表示，國家主席習近平與美國總統拜登成功舉行視像會晤，為中美兩國關係發展指明了方向，也為中美經貿領域溝通確定了基調；經貿團隊將認真落實。

她續稱，如果有進一步的信息，會及時發布。

習近平和拜登周二（16日）視像會晤長達3.5小時，雙方談及經貿關係。對於此次會晤，澳新銀行在研報中分析，現階段對中美兩國而言，都不希望有不必要的外部風險。兩國元首會晤為後續的貿易談判鋪平了道路。 下面的談判中，美國可能會軟化對中國的貿易措施。據英國廣播公司（BBC）中文網報道，進一步開展貿易談判的信號越來越多，如美國貿易代表戴琪的講話。

【中美貿易協議】戴琪：與中國一磋商有進展 京指經貿合作符利益

【中美角力】戴琪：與劉鶴會談是良好開端 將提中國未遵守貿協

【中美角力】戴琪：將努力緩和美中緊張關係

在中美元首視像會晤中，習近平稱，中美經貿關係本質是互利雙贏，在商言商，不要把中美經貿問題政治化。雙方要做大合作「蛋糕」。並表示中方重視美國工商界人士希望中方提供來華便利的訴求，已同意實施升級版的「快捷通道」，相信將促進中美經貿往來、助力兩國經濟復甦。

不過，習近平稱，美方應該停止濫用和泛化國家安全概念打壓中國企業。中美有必要保持宏觀經濟政策溝通，支持世界經濟復甦和防範經濟金融風險。美方應該重視國內宏觀政策外溢效應，採取負責任的宏觀經濟政策。

拜登則稱，其政府需要保護美國工人和產業免受中國不公平貿易和經濟行為的影響。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁