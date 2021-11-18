  • 23°C
香港時間 : 20211118日 (四) 18:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美憂華網絡攻擊損兩岸關係 外交部：美國才是臭名昭著的黑客帝國

國情動向 17:06 2021/11/18

分享：

正在日本訪問的美國國家安全委員會網絡安全顧問、總統國家安全事務副助理紐伯格(Anne Neuberger)週三（17日）稱，根據美國現行的《與台灣關係法》，美國政府將會為台灣防衞提供支援，並對中國大陸等方面實施的網絡攻擊行為或會有損兩岸關係表示擔憂。

中國外交部今日（18日）表示，美國所謂的《台灣關係法》非法無效，更指美國才是臭名昭著的黑客帝國。美方應停止賊喊捉賊、挑動兩岸對立。

據澎湃新聞，趙立堅表示，《與台灣關係法》嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，實質是將美國國內法凌駕於國際義務之上，是非法無效的。在台灣問題上，美方應該遵守的是一個中國原則和中美三個聯合公報，而不是美方單方面搞的什麼東西。

他指，真正有損兩岸關係的是「台獨」分裂勢力和外部勢力干涉。 趙立堅強調，中方一貫堅決反對並打擊任何形式的網絡攻擊。眾所周知，美國才是臭名昭著的黑客帝國。美方應停止賊喊捉賊、挑動兩岸對立，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，以免嚴重損害中美關係和台海和平與穩定。

趙立堅論全球頭號黑客：如美自稱第二 沒人敢稱第一

美英等國指責中國發動黑客攻擊 美起訴4中國人

微軟稱中國資助黑客攻電郵 外交部：勿無端猜測指責（第二版）

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

外交 趙立堅 中美關係 兩岸關係 美國 黑客 台灣 中國外交部 中國

上一篇文章

美中經濟和安全審議委員會籲限制對華投資 加大軍力遏華攻台（第二版）

下一篇文章

習拜會後 中國據報應美要求釋放原油儲備
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

彭博：中國加快取代美國技術 建立「白名單」助本土企業
彭博：中國加快取代美國技術 建立「白名單」助本土企業
【中美角力】華郵專欄作家：美料將宣布外交抵制北京冬奧（第二版）
【中美角力】華郵專欄作家：美料將宣布外交抵制北京冬奧（第二版）
曲婉婷母親張明杰受賄案 一審被判處無期徒刑
曲婉婷母親張明杰受賄案 一審被判處無期徒刑
【習拜會】拜登會後稱：不鼓勵台灣獨立 支持《台灣關係法》（第二版）
【習拜會】拜登會後稱：不鼓勵台灣獨立 支持《台灣關係法》（第二版）
李顯龍警告台海緊張局勢 或致中美誤判
李顯龍警告台海緊張局勢 或致中美誤判
《醜陋的中國人》將絕版 柏楊遺孀：擔心被用來辱華
《醜陋的中國人》將絕版 柏楊遺孀：擔心被用來辱華
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款