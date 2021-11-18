美憂華網絡攻擊損兩岸關係 外交部：美國才是臭名昭著的黑客帝國

正在日本訪問的美國國家安全委員會網絡安全顧問、總統國家安全事務副助理紐伯格(Anne Neuberger)週三（17日）稱，根據美國現行的《與台灣關係法》，美國政府將會為台灣防衞提供支援，並對中國大陸等方面實施的網絡攻擊行為或會有損兩岸關係表示擔憂。

中國外交部今日（18日）表示，美國所謂的《台灣關係法》非法無效，更指美國才是臭名昭著的黑客帝國。美方應停止賊喊捉賊、挑動兩岸對立。

據澎湃新聞，趙立堅表示，《與台灣關係法》嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，實質是將美國國內法凌駕於國際義務之上，是非法無效的。在台灣問題上，美方應該遵守的是一個中國原則和中美三個聯合公報，而不是美方單方面搞的什麼東西。

他指，真正有損兩岸關係的是「台獨」分裂勢力和外部勢力干涉。 趙立堅強調，中方一貫堅決反對並打擊任何形式的網絡攻擊。眾所周知，美國才是臭名昭著的黑客帝國。美方應停止賊喊捉賊、挑動兩岸對立，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，以免嚴重損害中美關係和台海和平與穩定。

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責任編輯：袁瑋婧

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