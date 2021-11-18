菲律賓抗議補給船南海遭中國海警船阻攔 中方：兩船擅闖中國海域

菲律賓譴責中國海警船週二（16日）在南海阻攔運送補給物品的菲律賓船隻，並向菲方船隻發射高壓水槍，並警告北京若不自制會威脅兩國關係。中國外交部週四（18日）回應，菲律賓兩艘補給船未經中方同意，擅自闖入中國南沙群島仁愛礁附近海域，並指中國海警船依法執行公務，維護中國主權和海上秩序。

據路透社報道，菲律賓外交部長洛欽(Teodoro Locsin)已經「以最強烈的措辭」向中國駐馬尼拉的大使轉達了「我們對這一事件的憤怒、譴責和抗議」。洛欽表示，當時菲律賓船隻正前往有爭議的南海仁愛礁運送補給物資 ，但被三艘中國海警船阻攔。洛欽形容有關行為是非法，已經就事件向北京表示憤怒、譴責和抗議，又說幸好事件中無人受傷，但菲方船隻不得不中止補給任務。

洛欽在推特的聲明中指出：「所幸無人受傷，但我國船隻被迫終止補給任務。」聲明還指，「中國在這些區域和周遭一帶沒有執法的權力，他們必須注意這點並收手。」 他形容菲方運補船為民用船隻，具「公共」性質，且受到美菲兩國間的共同防禦條約保護。

中國駐馬尼拉大使館暫時未有回應。中國外交部則回應稱，目前仁愛礁海域總體平靜，中菲雙方就此保持着溝通。

據路透社報道，仁愛礁位於菲律賓巴拉望省（Palawan）西南方195公里處，菲國視仁愛礁位於自家專屬經濟海域200海里範圍內；菲國1999年故意將一艘海軍艦艇擱淺在礁石上，就此佔領這片淺灘。中國聲索南海主權，自然也視仁愛礁為領土一部分。

今年5月， 洛欽亦曾在推特發表夾雜租言穢語的帖文，要求中國船隻離開中菲存在主權爭議的南沙群島。

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁