【雙11】歐萊雅涉虛假售價促銷 李佳琦薇婭忙割席

雙十一期間巴黎歐萊雅在自己直播間與在薇婭直播間、李佳琦直播間銷售的產品存在差價爭議，引發消費者投訴。11月17日晚，薇婭與李佳琦方面均發布聲明，稱暫停與歐萊雅合作，如果歐萊雅24小時內未拿出合理解決方案，他們將給消費者進行補償。11月18日淩晨，巴黎歐萊雅發布致歉聲明，稱將提出能針對所有相關消費者的妥善解決方案。

疊加各類優惠券後歐萊雅最低價在自己直播間

媒體報道顯示，有消費者投訴稱，「李佳琦直播間預售買的歐萊雅安瓶面膜遠遠貴於『雙十一』現貨，10月20日在李佳琦直播間搶的歐萊雅安瓶面膜預售要429元（人民幣，下同），（而同款同數量面膜）在『雙十一』歐萊雅自己直播間現貨只要257元」。

11月17日晚，李佳琦方面發布聲明稱，雙十一前，巴黎歐萊雅對外宣傳10月20日安瓶面膜在李佳琦直播間的折扣為全年最大力度。而後有消費者反映，巴黎歐萊雅在自己的品牌直播間發放了滿999元減200元的優惠抵扣券，疊加雙十一優惠機製後買到同款產品的價格更低。該事件引發不少消費者投訴，表示希望退差價。

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李佳琦、薇婭紛紛與歐萊雅割席

對此李佳琦和薇婭直播間都表示，已與巴黎歐萊雅進行多輪協商，但目前巴黎歐萊雅尚未給到明確的解決方案。若24小時後，巴黎歐萊雅仍未能給出合理的解決方案，兩家直播間將為消費者給出相應的補償方案。在此事得到妥善解決之前，李佳琦直播間和薇婭直播間將暫停與巴黎歐萊雅官方旗艦店的一切合作。

11月18日，巴黎歐萊雅發布致歉聲明，稱本著對所有相關消費者（包括薇婭和李佳琦直播間及其他相關消費者）負責任的態度，巴黎歐萊雅在綜合、全面考慮所有相關消費者不同情形後，在保障其利益的前提下，提出能針對所有相關消費者的妥善解決方案。

責任編輯：李冰琪