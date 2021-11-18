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外電：中國數據新規添航運追蹤難度 海運供應鏈面臨挑戰

國情動向 18:46 2021/11/18

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路透社引述航運界人士報道，隨著中國頒布實施新的數據法規，部分在中國水域內的船舶，從航運追蹤系統中消失，或令海運供應鏈的可見度造成重大挑戰。

報道指出，中國《個人信息保護法》於11月1日生效，此前亦已頒布一系列新規，以加強政府對國內外組織如何收集和輸出中國數據的掌控。

消息人士指出，法規沒有關於運輸數據的具體規定，但中國一些國內供應商已經停止向外國公司提供信息。而這些數據非常重要，可用於提供船貨數量的信息，並通過預測擁堵情況幫助改善物流，令公司能夠對航運路線做出關鍵決策。

聖誕季將至 難了解港口擁堵情況

據市場情報和估價提供商VesselsValue估計，從10月28日到11月15日，中國所有水域的地面航運數據減少了90%。另外兩個消息人士表示，最近幾天地面AIS數據的下降幅度高達45%。

事實上，全球大部分製成品和一些工業大宗商品供應都來自中國。有分析師稱，中國是煤炭和鐵礦石的主要進口國，也是全球主要貨櫃出口國之一，定位數據減少或對海運供應鏈的可見度，造成重大挑戰。

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全球頂級船舶跟蹤和海事情報提供商MarineTraffic，其自動識別系統（AIS）網絡團隊負責人亦表示，如果情況持續下去，將對全球航運能見度產生很大影響，特別是即將進入繁忙的聖誕季，世界各地供應鏈已經面臨巨大問題。「突然之間，我們不知道船隻什麼時候離開以及從哪裡出發，對於AIS為我們提供的港口擁堵情況，我們也不能全面了解」。

路透引述廣東海事局官員表示，AIS規則是由北京總局制定。其他中國官員未有回應。

責任編輯：林佩怡

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